К кому пришла бавовна в Скадовске

Российские ТГ-каналы пока, в основном, молчат по поводу этой истории.

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Удар по Скадовску / Telegram-канал "НК до Зими"

Следственный комитет РФ(!) возбудил уголовное дело по факту удара Хаймарсами по гостинице в Скадовске. Развалины здания оцеплены сотрудниками полиции, на месте работают сотрудники ФСБ(!) и прокуратуры.

Рискну предположить, что ВСУ достали там кого-то действительно важного и высокопоставленного - генерала или даже нескольких. А поскольку это уже второй такой удар за последнее время (1 ноября ВСУ взорвали штаб группировки "Днепр"), то, вероятно, подозревают предательство.

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Поэтому - дело от СК РФ и поэтому следователи ФСБ и прокуратуры.

Российские ТГ-каналы пока, в основном, молчат по поводу этой истории. Им явно дали команду закрыть рты, так как обычно после таких прилетов они хором требуют "призвать к ответу", "повысить бдительность" и т.п.

Один лишь Z-канал объявил, что в шикарной (по местным меркам) гостинице содержались "украинские военнопленные", но даже его собственная аудитория посоветовала ему не врать настолько уж топорно.

Вполне вероятно, что в "Лотос" мог переехать разбомбленный 1 ноября штаб "Днепра" - Скадовск находится как раз в зоне его ответственности.

Дальше уже чистая спекуляция: если(!) я прав насчет штаба группировки, то в гостинице в момент удара теоретически мог находиться ее командующий - генерал ВДВ Михаил Теплинский, которого называют "лучшим генералом Путина". Если погиб он, то это очень серьезно.

Но пока надо набраться терпения. Думаю, через пару дней ситуация станет яснее.

Кто такой Иван Яковина Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах. Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист. С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину. Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

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