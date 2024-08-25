К каким непоправимым последствиям приведет мобилизация в РФ:

Если Путину придется объявить новую мобилизацию, причем уже больших масштабов, вероятно, режим ждут разрушительные, необратимые последствия.

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Российские оккупанты / Коллаж: Главред, фото: flickr

Сценарий мобилизации в России вполне вероятен. Однако все будет зависеть от дальнейшего развития ситуации на фронте, в том числе, на Донбассе и в Курской области. Надеюсь, украинское наступление в Курской области будет успешным, а обстановка для России будет лишь ухудшаться.

В этом случае, новая волна мобилизации для России станет неизбежной, хотя Путин категорически не хочет ее проводить и попытается до последнего тянуть с этим решением. Он решится на мобилизацию только тогда, когда поймет, что не может контролировать ситуацию, сдерживать украинские войска, и проводить свои наступательные операции.

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Мобилизация, которая может быть объявлена уже этой осенью, станет сильным ударом по репутации Путина, прежде всего, в правящей верхушке. Ведь изначально Путин позиционировал войну против Украины как "специальную военную операцию", а не тотальную войну, требующую мобилизации общества, призывников и проведения других мероприятий. Осень позапрошлого года, когда Путину пришлось отступать и проводить мобилизацию, показала, что все пошло не так, как он хотел. Тогда репутация Путина в верхушке попала под болезненный удар, и именно отступление и мобилизация предопределили последующий путч Пригожина. Путин утратил контроль над ситуацией и частная армия, которую он разрешил создать Пригожину именно из-за неудач на фронте поставила режим на грань катастрофы.

Если Путину придется объявить новую мобилизацию, причем уже больших масштабов, вероятно, режим ждут разрушительные, необратимые последствия. Путин столкнется с расколом правящей верхушки и падением уровня доверия с ее стороны. В верхушке поймут, что ситуация обостряется, Путин завел страну в тупик и пока он у власти, невозможно прекратить войну и вернуть нормальную для его правящей верхушки комфортную расслабленную жизнь. Все-таки до 24 февраля 2022 года для российской верхушки все дороги были открыты: можно было инвестировать деньги, отдыхать, лечиться, обучать детей в любой стране. Сегодня же верхушка в значительной степени изолирована, ее представители под санкциями и ощущают себя как в осажденной крепости.

Новая мобилизация приведет и к серьезным проблемам в обществе. Власти все время говорят, что, мол, еще чуть-чуть, еще немного, и все точно закончится, но объявление мобилизации опровергнет эти сигналы и покажет, что все наоборот только обостряется. В 2022 году были хаос и паника, но сейчас подобных проявлений будет еще больше, ведь люди уже знают, что их ждет на войне. Потому что мобилизованные третий год воюют в ужасных условиях, или погибли. Повторять их судьбу не захочет никто. Опять толпы людей побегут к границам, что приведет к очень сильному удару по экономике, которой будет не хватать рабочих рук.

Таким образом, возможная новая мобилизация приведет к непоправимым для Путина последствиям. Конечно, он не хочет ее проводить, но, еще раз подчеркну, что если украинское наступление будет развиваться, а ситуация на фронте для России ухудшится, мобилизация станет неизбежной.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Игорь Эйдман, специально для Главреда

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