К чему привела истерическая кремлевская тактика

Россия шантажирует не только Украину / Reuters

Самое интересное, что в условиях перманентного "бряцания оружием" со стороны России, на днях впервые за значительный промежуток времени по итогам заседания Трехсторонней контактной группы позиция российской стороны была весьма умеренной, о чем, собственно, и было объявлено.

В частности, достигнуты договоренности о возобновлении действия режима прекращения огня в рамках соответствующих мероприятий, согласованных 22 июля 2020 года, что удостоверяется, в частности, и представителями ОБСЕ.

На фоне нагнетания Россией военной истерии, что, в частности, выражается и в последних провокационных заявлениях относительно "украинского химического оружия", подобная "сговорчивость" выглядит странно, но подозреваю, что в реальности все не совсем так, как торопятся бравурно заявлять россияне.

И речь не только о неожиданном украинском союзнике - "Генерале морозе".

Российская дипломатия в этом году была максимально "успешной". В частности, ожидаемый в сентябре запуск Северного потока-2 не состоялся, и когда произойдет - не понятно. И винить здесь кроме самих себя России некого, потому что именно истерическая кремлевская тактика "запугаем всех ростом цены на газ" привела к тому, что имидж "надежного энергетического партнера" для России разрушен до основания.

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Россия реально показала Европе, что такое - "газовая война", и теперь даже потенциальные российские "друзья" не могут игнорировать новые правила для газового рынка ЕС. В частности, по заполнению хранилищ на зиму и общему изменению правил игры.

При таких условиях Россия продолжает военный шантаж. Уже не Украины, она выдвигает требования всему "Западу", который почему-то именно сейчас должен отдавать ей какие-то "зоны влияния".

Читайте такжеМосква проиграла борьбу за "русский мир"Ну и самое главное, что Россия добилась своими ультиматумами. Она полностью нивелировала собственный тезис, который отстаивала годами. Мол, это "Украина не хочет мира", потому что не хочет принимать непонятные законы и вносить изменения в собственную Конституцию. Теперь же Россия явно показала: мира все это время не хотела именно она, и не просто показала, а предоставила документы на подтверждение этого тезиса.

Поэтому желание несколько "вернуться назад" - вполне объяснимое, но простых деклараций здесь уже явно маловато. Только реальный, стабильный режим прекращения огня - это единственная адекватная декларация со стороны России в этих условиях.