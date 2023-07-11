Израильская модель безопасности: что это значит на самом деле?

Можно сказать, что система безопасности Израиля - это мозги, мозги и еще раз мозги.

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Погибнуть в армии Израиля сейчас менее вероятно, чем в автомобильной катастрофе / pixabay

У нас так часто стали упоминать о ней, что пришла пора развеять устойчивые стереотипы, которые возникли в нашем обществе относительно способа жизни израильского общества.

Модель безопасности Израиля часто упоминается у нас в контексте трех нарративов:

- как альтернатива НАТО;

видео дня

- как аналог "вечной войны" с внешним врагом;

- как модель всеобщей мобилизации женщин и мужчин.

Все указанные нарративы воспринимаются у нас в оторванном от реальности виде и неверно препарируются в контексте украинских реалий.

Начнем с перечня арабо-израильских конфликтов:

1948 — Война за независимость

1956 — Суэцкий кризис

1967 — Шестидневная война

1967—1970 — Война на истощение

1973 — Война Судного дня

1982 — Ливанская война

2006 — Вторая Ливанская война.

Кроме Войны на истощение, все эти войны были очень скоротечными: от нескольких дней до нескольких месяцев.

Шестидневаня война - продолжительность в самом названии.

Самая кровопролитная Война Судного дня - 16 дней.

Указанные войны споровождались относительно небольшими потерями армии обороны Израиля.

Например, Суэцкий кризис, когда боевые действия шли несколько месяцев - 190 убитых солдат.

Самая тяжелая война в контексте потерь ЦАХАЛ - это война Судного дня, когда погибло порядка 3000 израильских солдат.

Из всех указанных войн, только две велись против преобладающих сил противника: Шестидневная война и Война Судного дня.

В Суэцком конфликте на стороне Израиля была армия Франции и Великобритании, что вызвало тогда гнев и СССР, и США. А сама война стала финалом британского и французского имперских проектов.

Войны против Ливана - это операции против заведомо более слабого соперника, не смотря на то, что в первой войне Ливану помогала Сирия.

Война на истощение - военный конфликт низкой интенсивности против Египта (перестреливались через Суэцкий канал).

Чем-то похоже на позиционные перестрелки на Донбассе в 2016-2022 годах. Потери Израиля - чуть более 600 солдат за три года, то есть в среднем по 200 человек в год.

На данный момент, Израиль с помощью военных успехов и дипломатии, полностью решил вопрос безопасности своего внешнего контура:

Северная Африка перестала быть его активным противником, последний антиизраильский оплот пал в Ливии после свержения режима Каддафи.

В 1979 году было подписано Кэмп-Дэвидское соглашение с Египтом и Египетско-израильский мирный договор в Вашингтоне.

Сейчас Египет и Израиль активно сотрудничают, Израиль даже поставляет по газопроводу газ со своего месторождения Левиофан на перерабатывающие заводы в египетской Дамьете.

В 1994 году подписан Израильско-иорданский мирный договор. Ирак выведен из игры в результате американского вторжения.

Сирия ослаблена в результате гражданской войны и фактически перестала быть опасной для Израиля. Остается еще Иран, но он далеко и у него нет общей границы с Израилем, а действие иранских подразделений на территории Сирии имеет ограниченный характер. Со странами Персидского залива Израиль также находит взаимпопонимание, например, с саудитами.

Уже давно Израиль проводит военные операции исключительно силами спецназа или авиации. Его железный купол - это система ПВО против палестинских "катюш", стреляющих снарядами уровня Второй мировой войны.

Всеобщий воинский призыв в ЦАХАЛ - это выполнение преимущественно полицейский функций в Палестине и Секторе Газа, так как обычная полиция не справляется с таким количеством протестующих, применяющих палки и камни. Погибнуть в армии Израиля сейчас менее вероятно, чем в автомобильной катастрофе.

Например, в ходе самой масштабной операции против сектора Газа "Литой свинец" в 2008 году, погибло 10 солдат из учавствующих в операции 10 000 (4 - от дружественного огня) и 3 мирных жителя.

Служба в армии в Израиле превращается для молодого поколения в механизм социализации, овладения ценными навыками и компетенциями в сфере инноваций.

При этом, Израиль - это классическое западное общество потребления. Границы открыты, выборы происходят и даже чаще, чем в других странах, никто не боится досрочных выборов и не говорит о "раскачивании лодки". На фоне недавней угрозы иранской атаки на Израиль, в столице проходят многотысячные митинги против судебной реформы.

Страна не находится под массированными ударами с воздуха, активно развивает свою экономику, усиливает индустриальное ядро и сектор ВПК, является лидером в сфере инноваций после США, наращивает показатели в секторе услуг, прежде всего - в туризме и развлечениях.

Можно смело предположить, что если бы Израиль годами находился в режиме войны Судного дня, от него бы уже ничего не осталось, даже не смотря на мобилизацию женщин.

Даже мобилизация детей ничего бы не решила, так как потенциал его врагов был несравнимо выше. Но Израиль проводил быстрые и победоносные войны, а потом закреплях их результаты не менее эффективной дипломатией.

Израилитяне такие же искусные переговорщики, как и солдаты.

Концепция гарантий безопасности для Израиля со стороны США также является уникальной, так как опирается на мощнейшее политическое лобби еврейской диаспоры в США, которая представлена как в Конгрессе, так и в обеих партиях, не говоря уже об администрации Белого Дома.

Можно вспонить лоббизм израильской диаспоры во времена Трампа в части признания Америкой статуса Иерусалима и открытия там посольства США. Которое начало функционировать, не смотря на угрозу террактов. Для США, Израиль - ценный союзник, потенциал которого нужно беречь. США по умолчанию разрешили Израилю создать ядерное оружие, хотя никто официально в этом не признается.

Как говорится, в Израиле нет ядерной бомбы, но если будет нужно, то будут применены все пятьдесят.

Израильская система безопасности - это:

1. Быстрые и победоносные военные операции.

2. Одна из лучших дипломатий в мире.

3. Действие силами спецназа и высокоточного оружия.

4. Развитие национальной экономики и ВПК.

5. Рост благосостояния общества (чтобы было, что защищать).

6. Ядерное оружие.

7. Самый высокий среди других стран уровень лоббизма в США.

8. Внешняя политика, при кторой страна не дает себя использовать.

9. Уничтожение самых сильных врагов руками сильных союзников.

10. Мирные соглашения с частью врагов для разрыва герметичного кольца антиизраилськой коалиции.

Теперь от них осталась лишь разрушенная Сирия и самая слабая из участников - Палестина, не представляющая для Израиля никакой опасности. Можно сказать, что система безопасности Израиля - это мозги, мозги и еще раз мозги. В общем, ничего общего с тем, что принято обсуждать у нас.

Кто такой Алексей Кущ? Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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