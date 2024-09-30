Израиль вернул себе превосходство над противниками

Зрелищная "атака пейджеров", которая вывела из строя сотни боевиков "Хизбаллы" и их систему коммуникаций. Уничтожение большей части руководства террористической группировки. И, наконец, подтвержденная ликвидация генсека "Хизбаллы" Хасана Насраллы – прямо в бункере, где он прятался годами.
В Газе ХАМАС, по сообщению армии, больше не представляет собой военную силу, а скорее партизанский отряд. Один из его главарей, Исмаил Хания, был убит несколько месяцев назад. Оставшееся "первое лицо" ХАМАСа Яхье Синуар тоже, возможно, мертв (хотя это не точно).
У израильтян есть поводы для радости и гордости за армию.
Но не стоит забывать, что излишняя успокоенность год назад привела к катастрофе. Мы не должны недооценивать врагов – эта ошибка уже обошлась нам слишком дорого.
Кто такой Леонид Невзлин
Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.
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