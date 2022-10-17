Израиль отмаличивается по поводу Ирана, а зря

Израиль не спешит помогать Украине / Reuters

Правительство Израиля достаточно спокойно смотрит на то, как Иран продает свои дроны и ракеты России для использования в войне против Украины. Помогать Киеву оружием Иерусалим пока что-то не рвется.

Это понятно: одним в Кнессете не нравится Зеленский, у других к Украине сложные чувства, у третьих к Петлюре есть претензии, к Хмельницкому...

Но вообще-то Израилю следует понимать: в обратном направлении (из РФ в Иран) идут не деньги даже, а ядерные материалы и технологии. Возможно, что целые узлы и детали для ядерных устройств. Ничего другое Ирану в России не интересно, а Путину терять уже нечего: сгорел сарай – гори и хата.

Учитывая то обстоятельство, что Иран не скрывает желания уничтожить Израиль именно при помощи ядерного оружия, можно, конечно, позавидовать израильскому хладнокровию.

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