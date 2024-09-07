Изменения в правительстве не измена: что стоит знать

Когда сменится парламент, Зеленский или новый президент уже не будут чувствовать себя так комфортно.

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Перестановки в Кабмине / УНИАН

Краткая аналитика. Изменения в правительстве не предательство.

Большинство новоназначенных я знаю как нормальных адекватных людей.

Изменения в правительстве не победа.

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Потому что ждать прорывов от правительства в текущих условиях странно.

Изменения в правительстве это решение менеджера сменить менеджеров нижнего звена.

По идее, этим менеджером должен быть премьер-министр, который отчитывается перед парламентом.

Но парламент не хочет быть субъектным. Поэтому этим менеджером выступает президент и его аппарат.

Как есть.

Когда сменится парламент, Зеленский или новый президент уже не будут чувствовать себя так комфортно. Ну или если этот найдет в себе субъектность.

Но скорее придется ждать завершения войны.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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