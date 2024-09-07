Изменения в правительстве не измена: что стоит знать

Краткая аналитика. Изменения в правительстве не предательство.
Большинство новоназначенных я знаю как нормальных адекватных людей.
Изменения в правительстве не победа.
Потому что ждать прорывов от правительства в текущих условиях странно.
Изменения в правительстве это решение менеджера сменить менеджеров нижнего звена.
По идее, этим менеджером должен быть премьер-министр, который отчитывается перед парламентом.
Но парламент не хочет быть субъектным. Поэтому этим менеджером выступает президент и его аппарат.
Как есть.
Когда сменится парламент, Зеленский или новый президент уже не будут чувствовать себя так комфортно. Ну или если этот найдет в себе субъектность.
Но скорее придется ждать завершения войны.
Кто такой Юрий Богданов
Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.
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