Из-за войны в Украине мир ждет продовольственный кризис масштабов Первой мировой

Миротворческий конвой ООН, сопровождающий наши корабли с зерном из Одессы, в силах спасти мир от голода / Reuters

Индия заявила о моратории на экспорт зерна. А ранее именно ее поставки рассматривались как способ заместить в мире украинское зерно (которое из-за войны, развязанной Россией, Украина не может экспортировать – ред.).

Теперь ряд развивающихся стран ждет голод, а мир в целом – продовольственный кризис, сравнимый с Первой мировой войной. Особенно достанется таким странам как Египет и всей северной Африке.

Как ни парадоксально это звучит, но решение Индии в конечном итоге будет в пользу Украины.

Мировой катарсис через кризис с продовольствием.

Как иначе заставить весь мир включиться в решение наших проблем? Усилия Запада дают свой результат, но к давлению на РФ нужно также подключать Азию и Африку.

Один из вариантов – миротворческий морской военный конвой под флагом ООН, сопровождающий наши корабли с зерном из одесских портов. И как итог – полная морская деблокада Одессы.

Решение о миротворческой миссии ООН может быть принято Советом безопасности ООН, а РФ как участник конфликта будет лишена права голоса. Китай при этом явно не будет против.

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Турция обязана будет пропустить миротворческий флот ООН через Босфор, и, вполне возможно, турецкие военные корабли войдут в состав данной миссии.

В идеале – миротворческий флаг ООН для защиты Одессы.

И пусть Россия попробует атаковать корабли ООН, которые выполняют гуманитарную миссию по спасению мира от голода.

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик