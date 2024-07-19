Из-за чего заволновался Трамп

Сейчас Трамп чувствует себя на коне: партия едина как никогда, он избежал смерти, лидирует по всем опросам во всех неопределившихся штатах.

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Дональд Трамп / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/DonaldTrump, скриншот

Очень забавно, что республиканцы сейчас просто требуют, чтобы ненавистный им Байден остался в президентской гонке. Говорят, что нельзя ему уходить, так как на праймериз люди за него голосовали.

Объяснение этому парадоксу простое: у Байдена Трамп запросто выиграет, а другому кандидату от демократов (кроме Камалы) уверенно сливает.

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Сейчас Трамп чувствует себя на коне: партия едина как никогда, он избежал смерти, лидирует по всем опросам во всех неопределившихся штатах, его оппонент болеет, мычит и разваливается на глазах, победа на выборах никогда не была столь близка и осязаема!

Но все это может быть разрушено и обращено в пепел, если на место Байдена придет тот же Марк Келли, например.

Волнуется Трамп и волнуются республиканцы!

Кто такой Иван Яковина Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах. Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист. С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину. Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

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