Итоги визита Байдена в Польшу: почему США нужно, чтобы война в Украине продолжалась

Варшавская речь Байдена была откровенно пустой и повторила тезисы, с помощью которых США хотят сколотить новую прозападную коалицию, в т.ч. против Китая / Reuters

Визит Джозефа Байдена в Европу на фоне войны в Украине показал несколько моментов.

Соединённые Штаты пока что не готовы менять свою позицию относительно войны. Поставки оружия – ок, но не системы ПВО или самолеты. А это значит, что война должна продолжаться, чтобы Россия тратила больше ресурсов за наш счет и глубже втягивалась, давая Штатам повод, благоприятный фон, контекст и пространство для маневра по мобилизации союзников, усиления своего влияния в регионах и участия в переделе нефтегазового рынка.

Варшавская речь Байдена была откровенно пустой. Это повторение всех тех тезисов, которые мы уже знаем с вкраплениями рейгановских идеологем 1980-х годов, благодаря которым администрация Байдена хочет сколотить новую прозападную глобальную коалицию, в том числе против Китая.

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США включились с головой в передел нефтегазового рынка. Планы, обозначенные Евросоюзом, по диверсификации поставок газа до 2030 года, на руку Вашингтону, который будет наращивать экспорт СПГ в Европу в течение следующих 3-5 лет, пока там достроят инфраструктуру. Пока что США пообещали европейцам гарантированные поставки 15 млрд кубометров газа до конца этого года. Это немного, но зато сразу обозначает их роль в будущем газовых поставок в Европе.

В ЕС создают новый орган, который будет управлять закупками газа. Фактически это возрождение идеи Европейского энергетического союза 2014 года. Это приведёт к централизации процесса импорта газа в Европу, которым будет управлять Еврокомиссия, а, значит, и к усилению наднациональных структур в ЕС. Правда, пока непонятно, как этот новый механизм будет согласовываться с национальными энергетическими интересами других стран и частных компаний. Но тенденция налицо.

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Пятый пакет санкций, согласованный между США и ЕС – это такой "средний вариант" между бездействием (на фоне визита Байдена это было невозможно) и пакетом радикальных мер, который предлагали Польша, Чехия и Словения в своих "10 пунктах", включая морскую блокаду, заморозку выдачи виз всем россиянам и отключении абсолютно всех российских банков от SWIFT. В итоге, решили просто расширить список персональных санкций, а также список санкций против оборонных предприятий РФ (часть из которых уже были под санкциями). Британия и США ещё отдельно только для себя ввели ограничения, связанные с российскими золотовалютными резервами.

Визит Байдена в Польшу был не столько про помощь Украине, сколько про двустороннее партнерство между Варшавой и Вашингтоном. Правящая партия Польши давно выстраивала тесное сотрудничество с США, делая именно на него ставку в качестве альтернативы франко-германскому тандему в Евросоюзе. То, что началось при Трампе, продолжается при Байдене, а война в Украине подстегивает развитие этого процесса. Более того, на фоне кризиса, созданного вторжением России в Украину, Польша получает возможность, благодаря своей мега-активной роли в поддержке Украины, реанимировать переговоры с США о размещении постоянной базы на их территории, участии США в программе перевооружения польской армии и даже замять вопросы, связанные с критикой внутренней политики Варшавы со стороны демократов, из-за которой отношения Польши и США в 2021 году не заладились.

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Кроме того, активизация США на польском направлении продиктована и конкуренцией с Британией, которая с первых дней войны была особенно активной и энергичной в расширении своего военного присутствия и политического влияния в Балто-Черноморском регионе. Штаты не могут позволить себе отставать, отдавая Лондону инициативу в выстраивании своего альянса на базе "дуги Трёхморья" в Европе, в которую входят проамериканские страны Евросоюза.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего