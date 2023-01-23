Итоги Рамштайна: русские, что с хлебалом?

Да, по танкам позиция Германии разочаровала. В остальном, пока ситуация вполне позитивна.

Министры обороны во время встречи в Рамштайне. Архив / Фейсбук Ганни Маляр

Русские боты и часть особо озадаченных начинают разгонять провал встречи в Рамштайне.

Но, решил немного расставить точки над "і".

1. Давайте вспомним список того, что нам уже собирались передавать перед встречей - сумма за прошедший месяц.

2. Теперь смотрим по классам техники. Для удобства можете вогнать в табличку.

3. И далее смотрим штат по вооружению стандартной механизированной бригады ВСУ. Она состоит из 3 механизированных (и возможно 1 мотопехотного) батальона, а так же 1 танкового батальона. А так же артиллерийской группы. В стандартном мехбате по штату от от 38 до 40 БТР либо БМП. Танковый батальон - 12-13 танков. Артиллерийская группа - 10-12 САУ + РСЗО (возможно). Ну и около 50 автомобилей разных типов на бригаду.

Нам передают суммарно около 600 БТР (200 британия (не назвали) + Stryker и М1117 от США, 290 БМП (если считать гусеничный М113 именно БМП). С оговорками (что это танк) 40 колёсных AMX 10 RC (Франция и партнёры) и 120 Т-72 от Чехии (увы, но это последние - запасы не безразмерны), а так 14 танков от британии и возможно 14 леопардов от Польши (но позже). Добавляем в копилку 388 Бронированных машин и около 100 стволов САУ,

Накладываем это на штат моторизированной бригады. Получается, что за счёт переданной техники Украина может укомпектовать *(либо создать с нуля) не менее 4 моторизированных бригад и ещё останется немного техники. Если с дефицитом танков, формируя мотопехотные подразделения, то около 5-6 бригад. Неплохое пополнение.

И, если ближайшее время таковые будут формироваться, то мы имеем ударный кулак, который будет способен решать серьёзные задачи уже к марту 2023. Раньше не получится - новой техникой надо уметь пользоваться. Нужна подготовка.

А теперь результаты "рамштайна". Точнее один интересный результат. Польша намерена проводить обучение танковой бригады. Ещё раз танковой бригады. Но запаса старых советских танков нет, да и учить наших танкистов использовать привычные образцы - несколько странно. А вот обучать использованию новой техники, вполне логично.

И, теперь, вопрос на засыпку: зачем обучать л.с. новой танковой бригады если "танки не дают"? Поляки не дружат с головой или что-то "имеют в виду" на будущее?

Посему предлагаю особо озадаченным товарищам немного умерить пыл. Да, по танкам позиция Германии разочаровала. В остальном, пока ситуация вполне позитивна.

ЗЫ: и отдельный привет кураторам российских ботов. Как там в методичках... демилитаризация? 5-6 новых бригад. Ага она самая. И что с хлебалом?

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