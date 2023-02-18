Итоги Рамштайна-9: Украина получит больше снарядов и систем ПВО

Ключевой вопрос, который был решен, это обеспечение техники ремонтной базой и подготовка технических специалистов для каждого отдельного вида бронетехники.

Заседание министров обороны на базе в Рамштайне / Фейсбук Анны Маляр

В штабквартире НАТО в Брюсселе состоялось девятое заседание контактной группы по вопросам обороны Украины.

Одной из ключевых проблем, которая была решена на Рамштайн-9 - это вопрос материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Украины.

По информации министра обороны США Ллойда Остина, восемь стран готовы передавать танки Leopard или дали соответствующее обязательство. "Группа стран, в частности Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды, совместно работают над передачей Украине боевых танков Leopard 2", – заявил глава Пентагона.

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Кроме того, по словам Остина, США, Чехия и Нидерланды совместно передают Украине более 90 танков Т-72.

13 февраля стало известно, что Бундесвер начал обучение украинских солдат на основном боевом танке Leopard 2. Впрочем важной является подготовка не только экипажей танков, а в первую очередь техников, которые будут обслуживать танки "Challenger", "Leopard", "Abrams", советские модернизированные танки Т-72.

Поэтому первый ключевой вопрос, который был решен, это обеспечение техники ремонтной базой и подготовка технических специалистов для каждого отдельного вида бронетехники.

Вторым ключевым вопросом стало увеличение странами НАТО производства снарядов, в том числе и на заводах бывшего Варшавского договора. В частности, согласуются поставки как советских 152 мм снарядов, так и новых, натовского стандарта 155-мм снарядов. Франция вместе с Австралией будет разворачивать производство боеприпасов калибра 155 мм

США выделяют 500 млн долларов специально на производство снарядов. Это еще один большой плюс встречи в Рамштайне. Потому что на данный момент коэффициент поражения составляет 1:3 в пользу российской стороны. Сейчас возможности украинской ствольной и реактивной артиллерии значительно уступают российской. Рамштайн-9 состоялся, чтобы исправить этот дисбаланс. В США производство 155-мм снарядов будет увеличено до 240 тыс. в 2023 году. Для сравнения, планы России — 125 тыс. Кроме того, решается вопрос о расконсервации заводов по производству 152-мм снарядов советского образца (в Польше, Чехии и Болгарии).

Третий ключевой позитив Рамштайн – решение вопроса создания многоуровневой системы противовоздушной обороны. Решен вопрос передачи франко-итальянского SAMP/T, который может сбивать баллистические ракеты, что было проблемным для ВСУ и почему россияне терроризировали Украину Искандерами, С-300, С-400 и др.

Также важно изменение риторики ведущих стран НАТО. Если месяц назад осторожно говорили о красных линиях России, то теперь последние заявления Блинкена о деоккупации Крыма свидетельствуют о жесткой политической риторике относительно территориальной целостности Украины. Рамштайни сейчас происходят часто, по сравнению с первыми встречами, что разрушает российский миф о том, что Запад устал от Украины.

На открытии контактной группы Остин отметил, что в рамках Контактной группы партнеры смогли аккумулировать 50 миллиардов долларов летальной помощи для Украины. Для понимания годовой оборонный бюджет Украины составляет 4 миллиарда долларов.

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что война России против Украины сейчас является "соревнованием логистики" и призвал страны как можно скорее передавать Украине военную помощь.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнеры подтвердили готовность передать больше систем ПВО, танков, артиллерии и снарядов, а также организовать дальнейшие обучения военных. В то же время он добавил, что не обо всех договоренностях на "Рамштайне" можно говорить публично: "значительную часть стоит оставить за закрытыми дверями".

Дмитрий Снегирев, специально для Главреда