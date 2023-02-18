УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Итоги Рамштайна-9: Украина получит больше снарядов и систем ПВО

Дмитрий Снегирев

Сопредседатель общественной инициативы «Права справа»

18 февраля 2023, 19:46
Ключевой вопрос, который был решен, это обеспечение техники ремонтной базой и подготовка технических специалистов для каждого отдельного вида бронетехники.
база Рамштайн, Германия, министры обороны
Заседание министров обороны на базе в Рамштайне / Фейсбук Анны Маляр

В штабквартире НАТО в Брюсселе состоялось девятое заседание контактной группы по вопросам обороны Украины.

Одной из ключевых проблем, которая была решена на Рамштайн-9 - это вопрос материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Украины.

По информации министра обороны США Ллойда Остина, восемь стран готовы передавать танки Leopard или дали соответствующее обязательство. "Группа стран, в частности Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды, совместно работают над передачей Украине боевых танков Leopard 2", – заявил глава Пентагона.

видео дня

Кроме того, по словам Остина, США, Чехия и Нидерланды совместно передают Украине более 90 танков Т-72.

13 февраля стало известно, что Бундесвер начал обучение украинских солдат на основном боевом танке Leopard 2. Впрочем важной является подготовка не только экипажей танков, а в первую очередь техников, которые будут обслуживать танки "Challenger", "Leopard", "Abrams", советские модернизированные танки Т-72.

Поэтому первый ключевой вопрос, который был решен, это обеспечение техники ремонтной базой и подготовка технических специалистов для каждого отдельного вида бронетехники.

Вторым ключевым вопросом стало увеличение странами НАТО производства снарядов, в том числе и на заводах бывшего Варшавского договора. В частности, согласуются поставки как советских 152 мм снарядов, так и новых, натовского стандарта 155-мм снарядов. Франция вместе с Австралией будет разворачивать производство боеприпасов калибра 155 мм

США выделяют 500 млн долларов специально на производство снарядов. Это еще один большой плюс встречи в Рамштайне. Потому что на данный момент коэффициент поражения составляет 1:3 в пользу российской стороны. Сейчас возможности украинской ствольной и реактивной артиллерии значительно уступают российской. Рамштайн-9 состоялся, чтобы исправить этот дисбаланс. В США производство 155-мм снарядов будет увеличено до 240 тыс. в 2023 году. Для сравнения, планы России — 125 тыс. Кроме того, решается вопрос о расконсервации заводов по производству 152-мм снарядов советского образца (в Польше, Чехии и Болгарии).

Третий ключевой позитив Рамштайн – решение вопроса создания многоуровневой системы противовоздушной обороны. Решен вопрос передачи франко-итальянского SAMP/T, который может сбивать баллистические ракеты, что было проблемным для ВСУ и почему россияне терроризировали Украину Искандерами, С-300, С-400 и др.

Также важно изменение риторики ведущих стран НАТО. Если месяц назад осторожно говорили о красных линиях России, то теперь последние заявления Блинкена о деоккупации Крыма свидетельствуют о жесткой политической риторике относительно территориальной целостности Украины. Рамштайни сейчас происходят часто, по сравнению с первыми встречами, что разрушает российский миф о том, что Запад устал от Украины.

На открытии контактной группы Остин отметил, что в рамках Контактной группы партнеры смогли аккумулировать 50 миллиардов долларов летальной помощи для Украины. Для понимания годовой оборонный бюджет Украины составляет 4 миллиарда долларов.

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что война России против Украины сейчас является "соревнованием логистики" и призвал страны как можно скорее передавать Украине военную помощь.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнеры подтвердили готовность передать больше систем ПВО, танков, артиллерии и снарядов, а также организовать дальнейшие обучения военных. В то же время он добавил, что не обо всех договоренностях на "Рамштайне" можно говорить публично: "значительную часть стоит оставить за закрытыми дверями".

Дмитрий Снегирев, специально для Главреда

Дмитрий Снегирев Рамштайн встреча
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:46

Итоги Рамштайна-9: Украина получит больше снарядов и систем ПВО

19:24

Зачем класть монеты под порог: способ обогащения, который передается из поколения в поколение

19:21

Бронепоезд Путина заблокировал движение на железной дороге в РФ

19:11

"Я лично отминусовал 500 оккупантов": 23-летний защитник рассказал, как уничтожает россиянВидео

18:31

Кулеба поставил на место намекавшего на уступки Украины РФ лидера ЧехииВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:21

Пол стакана уксуса творят чудеса: зачем его заливают в раковину

17:59

В РФ уже готовятся к смуте, но она не начнется, пока ВСУ вдребезги не разобьют оккупантов - ДикийВидео

17:46

Пропагандисты вагнеровцев "слили" локацию базы РФ на Луганщине

17:15

Гороскоп Таро на неделю 20-26 февраля: Водолеям – боль, Рыбам – силы на новоеВидео

Реклама
17:10

Гороскоп на неделю 20-26 февраля 2023: Скорпиону – вдохновляющая любовь, Водолею - конфликтыВидео

16:53

Украина надеется получить приглашение в НАТО на саммите Альянса летом – Стефанчук

16:15

Сейчас самое время удвоить нашу военную поддержку Украине - СунакВидео

15:57

У Байдена жестко обвинили РФ: действия в Украине - преступления против человечества

15:51

"Называю только по отчеству": Лолита рассказала о своем любовникеВидео

15:28

Как бросить курить: правила для тех, кто хочет быстро попрощаться с привычкойВидео

15:25

Зоопарк везде: Райан Рейнольдс рассказал, как быть отцом четверых детей

15:20

Малюська попросил ChatGPT законопроект о проституции: за 30 секунд получил невероятный результат

15:18

"Путин может сказать "стоп": изгнание оккупантов в РФ – не конец войны, может быть новое "ОРДЛО" – экспертВидео

15:10

Тайком от родителей: 5 странных вещей, которые ели советские дети

14:43

Причина не известна: умерла вторая жена Высоцкого

Реклама
14:40

Войска вынужденно выполнят приказ Лукашенко: в ГУР оценили риск нападения БеларусиВидео

14:31

"Подключились регулярные войска РФ": эксперт объяснил, почему оккупанты "суицидятся" под Бахмутом

14:27

"Путин планирует новые наступления": Столтенберг дал тревожный прогнозВидео

14:12

Рики Мартин поделился редким фото взрослого сына от суррогатной материВидео

14:00

Приближается ураган: 3 знака зодиака в ближайшее время постигнут проблемы с деньгамиВидео

13:58

Байден обратится к Путину, когда будет выступать в Польше перед годовщиной войны – Белый домВидео

13:54

Помнят все обиды и упиваются своей местью: имена женщин, которые не прощают предательствоВидео

13:46

"Шиш вам": Нагиев отказался вести музыкальную церемонию в РФВидео

13:43

Польша передаст Украине танки Leopard 2 и PT-91 в течение одного-двух месяцев – Дуда

13:41

Почему Путин "убрал" Пригожина: Пономарев назвал причинуВидео

13:36

Макрон уличил Путина во лжи из-за ЧВК Вагнер и призвал дать ВСУ оружие для наступленияВидео

13:20

Гороскоп на завтра 19 февраля 2023: Стрельцам - фатальные ошибки, Рыбам - ссораВидео

13:00

ChatGPT уже в Украине: на что способен ИИ, которого уже назвали "убийцей профессий"

12:54

"Должна стоять перед Россией на коленях": бездарь Соседов обратился к Барбаре БрыльскойВидео

12:50

Британия не даст Украине истребители Typhoon: Лондон призвал ждать окончания войны с РоссиейВидео

12:38

"Вы видели, что он вытворил в эфире?": Басков вляпался в скандал на росТВВидео

12:27

"Этим займется лично Путин": для РФ отказ от "вагнеровцев" поставит крест на войне – ПономаревВидео

11:57

Украинский рембо в деле: боец ВСУ мощно "насыпал" оккупантам РФ под БахмутомВидео

11:48

"Что будут делать наши?": Гиркин спрогнозировал крах оккупантов на Донбассе в течении 2-3 недельВидео

11:27

"Просто сесть и поговорить": в ОП подтвердили, что Зеленский пригласил Орбана в УкраинуВидео

Реклама
10:58

Путин повысил генерала Мурадова: он командовал морпехами РФ, которых ВСУ разбили под УгледаромВидео

10:50

Не для слабонервных: огромная дочь Шукшиной показалась в трусах-ниточкахВидео

10:32

"Мисс Украина Вселенная" выходит замуж: показала обручальное кольцо, держа любимого за руку

10:25

Очищает воду, восстанавливает волосы и кожу: можно ли выбрасывать кожуру от бананаВидео

10:20

"После смерти Путина война будет продолжаться": названа переломная дата для Украины - прогнозВидео

10:02

Лукашенко платит за отказ прямо воевать с Украиной поглощением Беларуси Россией – ISWВидео

09:20

РФ ударила по Украине ракетами "Калибр": в Хмельницком раздались взрывы, сообщают о "прилете"Видео

08:52

Пригожин усилил атаку на Шойгу: в ISW объяснили перетасовки Путина в командовании оккупантовВидео

08:31

"РФ продолжит тактику мясорубки": наступление оккупантов продвигается "на метры, а не километры" – УоллесВидео

08:20

Слишком долго украинцы стоят на пути путинской агрессии против всего Западамнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять