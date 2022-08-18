Итоги полугода войны: армия Украины готова к контрнаступлению

Армия Украины готова к контрнаступлению / Фото УНИАН

Как раз ко Дню независимости мы подойдем к шестимесячному периоду войны и можем сделать определенные выводы. Первое, и самое удивительное, произошло на начальном этапе боевых действий, когда тактические высокоточные компактные системы вооружений, которые мы условно называем "оружием поля боя", умноженные на патриотизм украинских защитников, сотворили волшебство. По этой причине громадная ресурсная держава с ядерным арсеналом и армией, которую называли "второй армией мира", вынуждена была изменить всю свою военную стратегию.

Многие говорят, что это исключительный случай. Возможно, таких случаев даже не знает история. Не будем же мы вспоминать, к примеру, про 300 спартанцев у Фермопильского прохода – это было слишком давно, технологии войны изменились. И технологическое превосходство в современной войне играет громаднейшую роль.

Разумеется, на первом этапе существенную роль сыграло головотяпство самих россиян. Нельзя назвать случайностью то, что около 30-40% российских генералов и офицеров, которые готовили "специальную военную операцию", согласно инсайдерской информации, находятся под следствием. Даже российский военный эксперт такого уровня, как глава Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов (он входит в общественный совет при Минобороны РФ, считается военным экспертом Кремля, – ред.), заявил о том, что подготовка России к войне была неадекватной, и напомнил о технологическом отставании российской армии. А технологии играют громадную роль.

Украина на первом этапе войны продемонстрировала реальное применение москитных стратегий, о которых и наш центр, и другие эксперты, говорили в течение последних 3-5 лет. Речь идет о размывании линии фронта благодаря использованию компактных высокоточных вооружений, современных средств разведки и связи.

Нужно уточнить, что такие вооружения нам преимущественно достались от западных партнеров. Хотя подобную роль играли и некоторые вооружения украинского производства, например, противотанковые ракетные комплексы Стугна-П и Корсар. При помощи Стугны украинские военные ухитрялись сбивать даже российские вертолеты. Показательная и очень серьезная история. Она свидетельствует о том, что на войне могли бы быть использованы и другие отечественные вооружения, если военно-политическое руководство не проявляло бы невнимательность и небрежность в период с 2014 по 2021 годы.

Что касается средств разведки, очень много помогали спецслужбы иностранных государств. Впрочем, на одном из этапов работали и наши средства разведки. Беспилотники помогали корректировать огонь, что признавали даже в лагере врага. Самые мощные украинские подразделения – Силы специальных операций, морская пехота, Десантно-штурмовые войска – на момент военного вторжения уже были обеспечены современными средствами связи. Это американские L3Harris. Они устойчивы к российским средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и являются образцом наиболее современных технологий.

По второму этапу войны, который условно был назван "битвой за Донбасс", мы также можем сделать выводы. Передовые технологии за счет точности и дальности, а точнее за счет увеличенной точности и увеличенной дальности, способны побеждать в моментах, когда противник обладает превосходством по количеству личного состава и военной техники. Удивительно, ведь у войск России более 1,5 тысяч единиц средств артиллерии, а у ВСУ в несколько раз меньше. Разница остается поразительной. И это учитывая, что глава Объединенного комитета начальников штабов, американский генерал Марк Милли в свое время заявлял о поставках Украине всего более 300 единиц средств артиллерии.

Получается, с меньшим количеством вооружений, но с более современной технологической базой – особенно после получения так называемых "умных боеприпасов" Excalibur, BONUS, SMArt – украинские войска могут наносить высокоточное поражение на дальности до 70 километров. Удары проводятся с хирургической точностью – они не связаны с нанесением вреда мирному населению или инфраструктуре. Речь идет исключительно об ударах по противнику, его пунктам управления и логистике.

Безусловно, украинская армия оказалась гораздо лучше готовой к этой войне. Военное управление – у нас сформировалось целое новое поколение генералов, которые уже показали себя как менеджеры, понимающие, как вести войну. Их способности были заметны практически на всех этапах военных действий.

Понял это и враг, особенно в момент уничтожения флагмана Черноморского флота РФ – крейсера "Москва". Затем – когда выбили оккупантов с острова Змеиный. А пиковым моментом стал разгром российской авиабазы Саки в оккупированном Крыму. Это удар на оперативно-тактическую глубину, порядка 230 километров. Филигранная работа. Демонстрация не только действий военной техники, но и определенного уровня военного управления и его мощи. Украинские военные показали свои навыки и работу наших расчетов.

Второй этап, на мой взгляд, где-то в первой декаде августа стал плавно трансформироваться в подготовку условий для контрнаступления. В таком контексте можно рассматривать и решение США о выделении Украине новой военной помощи на сумму в 1 миллиард долларов. Поставками предусмотрена передача в основном боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS и ракет для зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

Склонен полагать, Украина либо уже получила, либо находится на этапе получения оперативно-тактических ракет для РСЗО HIMARS. Подобные ракеты как раз могут доставать до противника на оперативно-тактической глубине на дальности от 165 до 300 километров. Все зависит от типа ракет и годов их производства.

Кремль до сих пор находится в состоянии шока. Комментариев об ударе по военному аэродрому РФ в захваченном Крыму нет. Продолжаются рассказы, что ничего якобы не произошло. Хотя было уничтожено громадное количество самолетов, пилоты, обслуживающий персонал.

Думаю, всем понятно, почему идет такое замалчивание. Признание ударов со стороны Украины – фактическая роспись в бессилии российских систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также в головотяпстве россиян. Полагаю, удар по авиабазе в Саки был беспрепятственным. ПВО и другие средства не были применены, что указывает на головотяпство в чистом виде. Они не ожидали такого сценария и даже не охраняли объект.

Это попросту одно из проявлений шовинизма россиян. Он особенно проявляется в военных подразделениях, которые принято считать элитарными, например, в Воздушно-десантных войсках.

В России все держится на шовинизме, на думах о собственном превосходстве, иллюзиях о своей планетарной миссии. Реально же это ничем не подкреплено, а обеспечивается враньем. Порой это ложь в масштабах государства. А как иначе интерпретировать заявление министра обороны Сергея Шойгу, который в конце 2021 года сказал, что армия, особенно Западный военный округ и ВДВ, перевооружены более чем на 70% и переведены на новые виды вооружения. Мы их видели преимущественно в единичных количествах.

Кстати, практически всю коллекцию таких вооружений украинская армия собрала в виде трофеев. Были отобраны или уничтожены все лучшие образцы, которые рекламировались и показывались РФ. Кроме, конечно, тех, которые были фейковыми, то есть оружие, которое показывали, однако на самом деле его не существует. Это такие проекты, как танк Армата или многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57. В серийном формате, по-моему, такой военный самолет только один. Второй у них погиб в 2019 году под Комсомольском-на-Амуре. Можем вспомнить тот же стратегический сверхтяжелый беспилотник Охотник с весом около 20 тонн. БПЛА должен был управлять роем таких аппаратов.

Масштабная война показывает, что, когда речь идет о серьезном оружии, россияне долгий период времени жили иллюзиями.

Не лишним будет добавить, что сейчас в России идут аресты всех разработчиков гиперзвукового оружия. Трое уже арестованы, один из них умер прямо в тюремной больнице. В отношении двух других ведут следствие, допытываются. Предполагаю, речь идет о проблемах с гиперзвуковым оружием в целом. Есть даже мнения, что реального гиперзвукового оружия в РФ нет – только на бумаге. Те же Кинжалы считают, скорее, сверхзвуковым, а не гиперзвуковым оружием. По ракете Циркон тоже есть вопросы.

Под следствием находятся военные и сотрудники спецслужб, в том числе, и генерал-полковник ФСБ, отвечавший за Украину (о задержании Сергея Беседы в марте писали российские СМИ, – ред.). Теперь добрались и до разработчиков оружия. Идут репрессии, развернута пропагандистская машина. Правда, после 9 августа она захлебнулась. После инцидента в Новофедоровке пропагандисты в таком же шоке, как и руководство Кремля.

Ключевой вывод – Украина показала, что может успешно и результативно проводить оборонную операцию. ВСУ в конце июля – начале августа продемонстрировали, что способны готовиться и к контрнаступлению. В каком виде это будет и когда – возможно, осенью.

В начале осени в Украину попадут не только боеприпасы, заготовленные пакетом 8 августа, но и две батареи зенитно-ракетных систем NASAMS. Думаю, ЗРК поступят не от американцев. NASAMS – первая буква N – указывает на производство Норвегии. Видимо, речь идет о норвежской системе, разработке американской Raytheon и норвежской Kongsberg. Американский аналог называется SLAMRAAM EX. Такие системы на балансе восьми государств, и шесть из них готовы будут нам их передать. Среди них сама Норвегия. Возможно, Литва и Испания, а также Голландия. Полагаю, решение уже есть. Норвежское правительство одобрило. Системы ПВО нам очень нужны для подготовки контрнаступления.

Ожидается и обещанная военная техника от Германии. Как мы помним, в июле министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сказала, что Украине предоставят зенитно-ракетные комплексы IRIS-T. Мы получим их не в конце года, как думали раньше, а где-то в начале осени. Возможно, в сентябре. Если так и будет, мы обретем достаточно неплохую поддержку для защиты неба.

Это очень важно. Особенно на фоне того, что Иран, в обход санкций, вероятно, поставил свои дроны России или же близок к их передаче. В Государственном департаменте США уже заявляли, что российские военные несколько недель тренируются в применении таких беспилотников.

В таких условиях нам, конечно, следует усиливаться и РЭБ, и системами радиоэлектронной борьбы. Но важнее всего получение систем противовоздушной обороны. Таким образом, удастся усилить возможности контрнаступления. Операция должна быть всесторонне обеспечена. Украина не может действовать так, как Россия, которая работает легкомысленно, с напором и без всеобщего обеспечения. Россия не считает ни технику, ни людей.

Шестимесячный период войны фактически приводит нас к пониманию того, что наступление России захлебнулось. Армия Украины готова к проведению контрнаступления. Однако, следует отметить, что мы, как и прежде, находимся в критической зависимости от поставок вооружений и военной техники со стороны западных партнеров.

Валентин Бадрак специально для Главреда