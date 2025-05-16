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Итоги переговоров в Стамбуле

Александр Кочетков
16 мая 2025, 19:10
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Путину очень нужна личная встреча с Д. Трампом.
Итоги переговоров в Стамбуле
Стамбул / Коллаж: Главред, фото: МИД Турции

В российскую делегацию в Стамбуле вошли какие-то ноунеймы, заклепки из путинской машины войны. А вот возглавляет делегацию наоборот специфически известный "излишне хромосомный" В. Мединский. Которого в России публично считают идиотом, способным конкурировать в этом смысле с медведевым. Его назначение - это попытка Кремля подчеркнуть, что там считают украинскую ситуацию так же критической, как и в 2022 году.

Именно поэтому - снова Мединский. Именно поэтому - снова требования скрытой капитуляции Украины, которые были бы понятны, если бы российская армия захватила Киев, и переговоры происходили на Банковой. Но это совсем не так. А недоимперия еще и пытается усилить свою позицию, потому что в 2022 году не было требования признать Крым российским юридически, а 4 области российскими фактически. И не было требования провести в Украине выборы, причем, таким образом, чтобы в них могли принимать успешное участие открыто пророссийские силы.

А сейчас таки требования есть. Тем не менее, определенные результаты на этих переговорах возможны.

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Дело в том, что Путину очень нужна личная встреча с Д. Трампом. Сейчас путин оказался на растяжке между США и Китаем, и ему надо выбирать. Путин хочет быть с США - с ними ему более комфортно, да и предложения более интересные. В первую очередь, совместно принудить ЕС вернуться к закупкам российских энергоносителей - теперь уже с участием США, но это все равно будет значительно выгоднее, чем продавать их Китаю. Ну, и знаття американских санкций - то же весомый фактор.

Поэтому на стамбульских переговорах в финальном коммюнике могут отмечать, что стороны стремятся к 30-дневному прекращению огня и договорились дальше работать над реализацией такого прекращения и контролем его выполнения. Этого для встречи "Трамп-путин" может хватить.

Еще возможны договоренности по обмену военнопленными. Вряд ли всех на всех, но любой обмен надо только приветствовать.

Таким образом, немного подождем, и в очередной раз можно будет констатировать, что главным результатом украино-российских переговоров стал тот факт, что они состоялись.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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