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Итоги двух месяцев: почему война в Украине превращается в долгую и изматывающую региональную войну

Владимир Пастухов

Политолог, юрист, публицист

25 апреля 2022, 09:11

Есть признаки, что больших игроков устроит превращение войны в Украине в постоянный источник напряженности, где РФ будет перемалывать военную мощь и ресурсы.

С каждым днем поле для компромиссов между Россией и Украиной сужается
Война в Украине становится рутиной / Фото УНИАН

Итоги двух месяцев войны в Украине неутешительны.

Подтверждаются первые и самые пессимистические впечатления. Со стороны России войну ведет секта религиозных фанатиков, подсадившая на идеологическую наркотическую иглу значительную часть населения РФ. У такой войны нет рациональных и потому ограниченных целей. Она также не ограничена по методам ее ведения. Каждый новый день войны делает возможным то, что еще вчера было невозможным.

Бомбардировки Одессы воспринимаются как рутина. Применение химического и ядерного оружия остается в повестке, как и перерастание конфликта из локального в мировой.

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Не подтверждаются возникшие было надежды на достижение какого-то сконструированного из обломков здравого смысла компромисса и, как следствие, установление хотя бы перемирия. Поле для компромисса лишь сужается с каждым новым днем войны, а усилия всевозможных посредников сводятся к самопиару.

Война рутинизируется. Есть признаки, что больших игроков устроит палестинизация украинского конфликта, то есть превращение его в постоянный локальный источник напряженности, в котором Россия перемалывает в Украине свою военную мощь и ресурсы. Поэтому, если конфликт не перекинется на соседние регионы или не станет глобальным, он может превратиться в долгую и изматывающую региональную войну по типу ирано-иракского противостояния в прошлом столетии.

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Есть элементы самоуспокоения с обеих сторон. В России после провала блицкрига теперь полагаются на победу в "тотальной войне" – "дожмем"; в Украине растет убеждение, что, раз сходу не получилось, то уже никогда и не получится – "не дожмут".

С таким настроением мир не продать: покупателей нет. В действительности для обеих сторон будущее продолжает оставаться весьма неопределенным. Война несет и для России, и для Украины угрозу наступления фатальной геополитической катастрофы. Ставка на бескомпромиссную победу – это игра с огнем в уже горящем казино.

Владимир Пастухов, политолог, юрист, публицист

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война в Украине вторжение России Россия Владимир Пастухов
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