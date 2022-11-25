Итоги девяти месяцев войны: в России разрушено все, что строилось тридцать лет

Россия отброшена к временам Ивана Грозного, к дикости и мракобесию. / Фото pixabay.com

Девять месяцев – срок беременности. За девять месяцев рождается еще одна жизнь.

За девять месяцев войны:

- убито и искалечено бессчетное число людей. Среди них дети и грудные младенцы. Это сделано Путиным именем страны – именем россиян. Каждый день убивают все новых и новых людей.

- разрушены города. Люди, которых не убили и не искалечили, вынуждены жить в подвалах без света, тепла и воды или спасаться бегством. Это сделано Путиным именем страны – именем россиян. Российская армия делает все, что может, чтобы таких людей становилось все больше.

- Россия, как и в свое время Германия, на долгие годы стала символом жестокости и разбоя. Ненависть к ней распространяется на всех россиян, опять же, как в свое время ненависть к Гитлеру распространялась на всех немцев. Россия и ее граждане превратились в изгоев. Это сделано Путиным именем страны – именем россиян.

- в России разрушено все, что строилось тридцать лет, страна отброшена к временам Ивана Грозного, к дикости и мракобесию. Это сделано Путиным именем страны – именем россиян.

Через девять месяцев пренатального развития перед новым человеком открывается жизнь, в которой у него есть шанс на счастье. Через девять месяцев войны перед Россией капитуляция, репарации, презрение соседей по планете.

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