Итоги 30 лет: мы остались демократией и медленно, но движемся вперед

Вектор на Запад остается единственной доступной опцией для Украины / ua.depositphotos.com

Тридцатилетие независимости – это хороший повод подвести итоги.

Велик соблазн объявить нашу новейшую историю периодом упущенных возможностей. На фоне стран Балтии или Польши мы и правда выглядим не самыми прилежными учениками. Зато на фоне других бывших соседей по советской коммунальной квартире Украина констрастно выделяется.

Мы остались демократией. В нашей стране сменилось шесть президентов, пятеро из которых могут позировать на общих фото. Нашу сменяемость власти не обнулила даже война. Запрос на "крепкую руку" не родил диктатуру, запрос на "порядок" - не привел к узурпации. Каждый следующий глава государства был в оппозиции к своему предшественнику и операция "преемник" в украинских условиях выглядит как нереальный сценарий.

Наши недостатки – это продолжение наших достоинств. Коррупция, скандалы, расследования – все это неизбежно в условиях демократического уклада. Более того – все это возможно лишь при демократическом строе. Жители авторитарных стран могут обсуждать власти лишь на кухнях. А мы привыкли к разноголосице в СМИ и забываем о том, что большинство наших соседей давно живут в условиях цензуры.

Читайте также30 лет независимости: почему Украина потратила время впустуюМы движемся вперед. Очень медленно. Очень сложно. Но бывшая метрополия не оставила нам выбора – и Украине приходится верить в Европу даже больше, чем Европа готова верить в себя сама. У нас попросту нет альтернатив. Путь на восток для нас закрыт, а потому запад остается единственной доступной опцией.

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Еще недавно в нашей стране пророссийский вектор входил в категорию политически допустимого. На президентских выборах побеждали люди, ставившие во главу угла дружбу с метрополией. Но за последние годы в Украине стало очерчиваться пространство политической нормы. В которую пророссийские лозунги больше не входят – в отличие от лозунгов проевропейских. Если десять лет назад пророссийские партии могли рассчитывать на половину мест в украинском парламенте, то теперь их потолок – это условные 20%.

За эту трансформацию Украина заплатила высокую цену. Оккупация Крыма и части Донбасса стали платой за те иллюзии, которые у нас были. Было бы преступлением перед будущим не сделать из этого выводы. Но они, судя по социологии, все-таки были сделаны. А потому даже новички, попадая в украинскую политику, вынуждены оглядываться на реальность и на общественный запрос.

Читайте также"Штопор" между властью и гражданами: что показали 30 лет независимостиВероятно, мы обречены были жить в формате "отложенной независимости". В конце концов, распад Советского Союза случился в силу многих факторов, среди которых "украинский вопрос" не выглядел основным. Кто-то получил свободу, потому что стремился сбежать из тюрьмы. Кто-то – просто потому, что тюрьма развалилась. И потому мы на долгие годы погрузились в споры о самих себе.

Продлевали базирование Черноморского флота. Обменивали суверенитет на газовые скидки. Намекали западным странам, что их чрезмерные требования аукнутся нашим сближением с Москвой. Вероятно, сказалось то, что мы не привыкли ценить вещи, доставшиеся даром. А сравнительно мирный сценарий обретения независимости в 1991 году многих заставлял этой независимостью не дорожить.

Свой отложенный долг страна начала платить в 2014-м и платит до сих пор. Благодаря тем, кто держит внешний периметр, Украина получает время для того, чтобы обустраивать пространство внутри контура. У многих велик соблазн сказать о том, что "ничего не меняется", но это впечатление развеивается, если вглядеться в наше недавнее прошлое. Достаточно пролистать подшивки старых газет и почитать программы кандидатов в президенты.

Впрочем, точно такой же ошибкой станет попытка объявить нашу реальность необратимой. Независимость, суверенитет, вектор развития – все это существует лишь до тех пор, пока есть люди, готовые это отстаивать. Нам никто не гарантировал хэппи-энд, и наш успех вовсе не является чем-то решенным. Наши ошибки могут обернуться катастрофой. Наши иллюзии могут привести к краху. Мы сами строим свое будущее и авторство возможных ошибок не получится переписать на кого-то еще.

Тридцать лет независимого существования – это много по меркам двадцать первого века. Но мало – если мерять историческими горизонтами. Только от нас зависит, какие тексты мы будем писать к 40-й годовщине обретения независимости.

Равно как и то, какая интонация будет в них преобладать.