Итог трех месяцев войны в Украине: впереди у России либо прямое поражение, либо позор отступления

Россию ждет либо истощение, либо перевод страны на военные рельсы / Коллаж УНИАН, Reuters

Ровно три месяца "спецоперации", которую ведет Россия против Украины. Три месяца боевых действий – в определенном смысле рубеж, так как он знаменует собой закрытие темы "быстрой войны-блицкрига".

Почему важно переломить ход военных действий именно в течение этого периода? Потому что каковы бы ни были запасы военной техники, вооружений, боеприпасов и людских наличных резервов, по истечению этого срока они заканчиваются. Либо исчерпываются до уровня, который грозит потерей стратегической безопасности.

Встает вопрос – либо истощение РФ, либо перевод страны на военные рельсы, то есть мобилизация. Это процесс, которого любая нормальная страна пытается избежать, поэтому перед армией всегда ставится задача победить, и победить быстро. Если задача невыполнима, наступает черед политиков. Они обязаны решать, как закончить конфликт, даже если это приведет к ухудшению позиции. В любом случае мобилизация – худшее решение из всех имеющихся, и к нему прибегают в крайнем случае, когда на кону стоит само существование страны и народа.

Именно поэтому я не вижу никаких рациональных причин верить официальным высказываниям российской власти на тему: "всё идёт по плану". Если план был залезть в затяжной конфликт – то да, по плану. Но я сильно сомневаюсь, что даже убогие интеллектом кремлевские руководители могли планировать такой идиотизм. Разве что они не исполняют чей-то внешний по отношению к ним план. Но в таком случае речь идет о совершенно иной ситуации, чем она подается "вслух".

Что теперь? Затяжной конфликт. Конфликт на истощение.

Теперь впереди у России либо прямое поражение, так как выиграть соревнование с коалицией из 40 стран в одно лицо невозможно, либо позор отступления без военного поражения.

Мобилизацию режим в Кремле провести не способен, у него просто нет для этого возможностей. Попытка перейти к военному положению похоронит его быстрее военного разгрома. При этом мобилизацию нельзя проводить частично – это системный процесс, затрагивающий все сферы жизни и существования страны. Мобилизовать тут, там и немножечко вот здесь не получится. Либо берёмся за всё, либо не трогаем ничего. Режим не сумел выполнить план ВОЗ по вакцинации. С чего бы полагать, что он сумеет справиться с мобилизацией?

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Ядерное оружие, на которое принято буквально камлать? Его время упущено. Оно имеет военное значение в самом начале конфликта для нанесения противнику сокрушительного удара в местах сосредоточения его военной структуры. Сегодня вся военная структура Украины рассредоточена, и бить по ней ядерными зарядами бессмысленно. В качестве оружия террора по гражданскому населению – возможно, но никакого отношения к военным целям и задачам это иметь не может.

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Три месяца позади, зафиксированного и неоспоримого результата нет, нужно думать, как выходить из этого положения. Альтернатива известна – продолжать начатое, рассчитывая на чудо. На воровской фарт. А вдруг повезет?

Эль Мюрид, военный эксперт, блогер