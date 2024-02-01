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История с "отставкой Залужного": чего ждать

Владимир Фесенко
1 февраля 2024, 08:10
Отставка Залужного - это лишь вопрос времени и обстоятельств.
История с 'отставкой Залужного': чего ждать
Валерий Залкжный / Фото: facebook.com/CinCAFU

История с "отставкой Залужного", которая не подтвердилась, очень мне напомнила историю с отставкой Резникова с должности министра обороны.

Первый раз Резникова отправляли в отставку примерно год назад. Кстати, тогда его потенциальным преемником называли Буданова (как и сейчас в случае с Залужным). Но тогда это не произошло, как и сейчас с Залужным.

Затем летом прошлого года началась вторая волна той эпопеи. И тогда были слухи, что Резникову предлагали должность посла (как якобы и сейчас Залужному). В конце концов эта эпопея завершилась отставкой Резникова тогда, когда наконец нашли ему приемлемую замену.

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Нечто подобное может быть и с отставкой Залужного. Сегодня, возможно, была неудачная репетиция его отставки.

Как сообщают некоторые источники, ему предлагали "что-то другое", он отказался. Но, с очень высокой вероятностью, это не последняя такая попытка. Возможно, это произойдет, когда найдется "преемник", который согласится заменить Залужного на посту Командующего ВСУ.

То есть, отставка Залужного - это лишь вопрос времени и обстоятельств. Что касается обстоятельств, то это - ситуация на фронте, которая вряд ли будет улучшаться, активность Залужного в соцсетях, и, особенно, политическая активность и "болтливость" его окружения.

Кто такой Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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Владимир Фесенко Валерий Залужный
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