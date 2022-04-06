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История повторяется: почему ООН топчется по граблям Лиги Наций

Владимир Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

6 апреля 2022, 12:14

Кризис эффективности ООН, особенно справедливости механизма принятия решений, о чем говорят уже многие десятилетия, сейчас вошел в острую фазу.

Зеленский в ООН
Зеленский выступил с речью в ООН / Reuters

Президент Зеленский, выступая перед Советом Безопасности ООН в связи с обсуждением трагедии в Буче, задал принципиальные вопросы: "Где эта безопасность, которую должен гарантировать Совет Безопасности? Ее нет... где мир, ради которого создавалась Организация Объединенных Наций? Это очевидно, что ключевая институция мира, которая должна обеспечивать принуждение любых агрессоров к миру, просто не может эффективно работать"…

"Мы имеем дело с государством, которое превращает право вето в Совете Безопасности ООН в право смерти, которое подрывает всю архитектуру глобальной безопасности, которая позволяет злу быть безнаказанным и распространяться по миру... если это продолжится, то финалом будет то, что каждое из государств сможет рассчитывать только на силу оружия, чтобы гарантировать себе безопасность - а не на международное право, международные институты. ООН можно будет просто закрыть. Дамы и господа, готовы ли вы к закрытию ООН? Считаете, что время международного права прошло? Если ваш ответ - нет, то действовать нужно сейчас".

Вряд ли мы получим на эти вопросы немедленные ответы. Но кризис эффективности ООН, особенно справедливости механизма принятия решений на уровне Совета Безопасности ООН, о чем говорят уже много десятилетий, сейчас вошел в острую фазу. Страна, которая является постоянным членом Совета безопасности ООН и может наложить вето на любое решение Совета, не просто грубо нарушает международное право (мы это увидели еще в 2014 году), а начала масштабную кровавую войну против соседнего государства, каждый день убивает людей, разрушает их дома и вообще всю страну, каждый день совершает военные преступления и преступления против человечности.

С этим надо что-то делать, иначе ООН окончательно превратится в бесцельную говорильню, которая не имеет никакого смысла (кроме площадки для встречи руководителей государств и их представителей), и не стоит миллиардов, которые тратят на ее существование. Очевидное решение – радикальное реформирование структуры ООН, ее Устава, введение реальных санкций против любой страны агрессора, даже если это одна из основательниц ООН. Возможно вообще надо отказаться от институции постоянных членов Совета Безопасности ООН с правом вето.

Если же ООН останется в нынешнем состоянии, то ее ждет судьба Лиги наций. Это была первая международная межгосударственная организация, созданная с целью развития сотрудничества, достижения мира и безопасности между народами. Создали ее после Первой мировой войны и для того, чтобы не допустить новой мировой войны. Но агрессивные действия отдельных государств, которые начали захватнические войны, и несостоятельность Лиги наций, которые не смогла этого предотвратить, в конце концов привели к политическому краху этой организации и к развязыванию Второй мировой войны.

Такая же перспектива может ждать и ООН и весь мир, если не остановить агрессора, который откровенно злоупотребляет своим статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН.

Читайте такжеУкраина и мир рискуют повторить ошибки Второй мировой войныВ этом контексте вспомнил одну поучительную историю. Эта история о том, как политика национального эгоизма, отстранение от войны и наказание агрессора может вернуться бумерангом против страны, применяющей такую политику.

В 1931-32 гг. Япония начала против Китая войну, которую бы мы сейчас назвали гибридной. В частности, на территории Маньчжурии было создано марионеточное квази-государство под названием "Маньчжоу-Го". Что-то вроде так называемых ДНР и ЛНР. Видите, как история может повторяться, а опыт одного агрессора использоваться другим.

В конце концов Китай обратился к Лиге Наций за помощью, утверждая, что вторжение японцев не имело законных оснований. После долгого путешествия представители Лиги Наций ознакомились с китайскими утверждениями, в то время как японцы утверждали, что они действовали ради поддержания мира в регионе. Знакомая риторика? Но Японию все же осудили. Японцы хлопнули дверью и вышли из состава Лиги наций.

Согласно уставу, Лига Наций должна была принять экономические санкции в отношении Японии или, собрав войска, объявить войну против нее. Однако в результате действий Конгресса США, проголосовавшего против санкций Лиги, экономические санкции были неэффективными. В США тогда господствовала идеология изоляционизма. Считалось, что войны на других континентах не имеют отношения к интересам США, и Соединенные Штаты не должны вмешиваться в конфликты в других частях мира, кроме Америки. Американцы тогда думали, что на чужих войнах лучше зарабатывать.

Но что произошло за несколько лет? 7 декабря 1941 г. Япония напала на США. Вот так бумеранг вернулся. За экономический и политический эгоизм пришлось заплатить трагическую и большую цену.

Американцы после этого сделали надлежащие выводы. Как сделали их и британцы после ошибочных попыток "умиротворения" Гитлера. А вот некоторые другие страны сегодня, кажется, готовы и дальше наступать на "грабли" политики национального эгоизма в своих отношениях со страной-агрессором.

Это старая и полузабытая история, но она может быть поучительной для некоторых стран, которые сейчас держат "нейтралитет" по ужасной войны России против Украины, и пытаются зарабатывать на этой войне. Бумеранг может вернуться…

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война в Украине ООН Владимир Зеленский Владимир Фесенко
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