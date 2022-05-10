Историческая ошибка: как Россия навсегда потеряла право называться победителем нацизма

Путинская пропаганда на протяжении двух десятилетий превращала праздник Победы в культ войны, но облажалась / Скриншот

В свое время мир позволил присвоить себе победу над нацизмом одному тоталитарному режиму одного агрессивного и чрезвычайно отсталого государства. Хотя победа над нацизмом была коллективным результатом усилий многих стран и многих людей. А это агрессивное тоталитарное государство само было союзником нацизма в 1939-1941 годах.

На это пошли из-за колоссальных жертв, которые понесли народы этого государства в результате войны. И больше всего - именно украинский народ. Именно эти жертвы позволили тоталитарному режиму присвоить себе звание "победителя нацизма", и потом эксплуатировать этот статус десятилетиями.

Хотя уже тогда было понятно: Московщина, что на определенном этапе своего развития трансформировалась в СССР, была образцом исторической ошибки, ложного направления развития, а если точнее - исторического тупика.

Деструктивное общество, основанное на принуждении, на подавлении личности, на постоянных репрессиях и экстенсивном развитии - это просто историческая ошибка. Но миф о "Великой Победе" позволил этой исторической ошибке поверить, что на самом деле - она норма. На этом и держится нынешнее издание имперской идеологии "рашизма" в своих самых одиозных формах - "победобесии".

Десятилетиями они играли в ролевую игру "народ-победитель", претендуя на монопольное право победы над нацизмом, игнорируя как вклад антигитлеровской коалиции, так и всех народов экс-СССР. Это позволило поверить в собственную исключительность, а от этого - уже шаг к новому изданию нацизма, который мы и наблюдаем сейчас в идеологии и практике государства-агрессора.

Путинская пропаганда на протяжении двух десятилетий превращала праздник Победы в культ войны, пропаганда национальной исключительности, угрозы в сторону ближайших соседей и других стран мира. Сегодня стало ясно: "можем повторить" на самом деле означало повторение именно нацистских практик. Что вполне соответствует историческому тупику, в котором они оказались.

Читайте такжеРоссийский миф о 9 мая окончательно протухОчевидно, что Московщина потеряла право любым образом претендовать на роль "главного победителя" нацизма – она утратила моральное право называть себя таким победителем. Потому что они сейчас и являются настоящими нацистами, а украинцы с этими нацистами воюют. И одержат очередную победу.

Не зря 8 мая на встрече в формате "Большой семерки", где присутствовал и президент Украины Зеленский, и где он выступал, обсуждался и этот вопрос. И в итоговом заявлении самых развитых стран постулируется следующее: действия современной России позорят все те жертвы, которые были принесены на алтарь победы над нацизмом.

Они не "победители нацизма", они - нацизм современности. Любые другие версии уже неприемлемы для нормальных людей. История "великой победы России" завершена. Там, на своих диких просторах, они будут продолжать свои языческие культы, но для всего нормального мира этот вопрос закрыт.

А Украина вынуждена платить сверхвысокую цену за победу над нацизмом. Снова.