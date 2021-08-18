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Испытание поражением: Запад станет иным после Афганистана

Лилия Шевцова

российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House

18 августа 2021, 20:06

История повторяется. Как и во времена Вьетнама Америка давно хотела уйти из Афганистана, но "с честью" и без унизительной капитуляции. Вышло по-другому.

НАТО,солдаты,Афганистан
Солдаты НАТО в Афганистане / Reuters

Афганская драма Америки отнюдь не неожиданность. Великие нации не раз проходили через унижение военным поражением - США в Корее и во Вьетнаме, Франция в Алжире, СССР в Афганистане. Каждый раз поражение становилось шоком, который сотрясал основы государств, потерпевших провал. Не забудем, что афганская эпопея СССР ускорила падение советского государства.

История повторяется. Как и во времена Вьетнама Америка давно хотела уйти из Афганистана, но "с честью" (как надеялся президент Никсон) и без унизительной капитуляции. Вышло по-другому. Америка искала договорённостей с талибами, как некогда с Вьетконгом. Но противнику нужен был не компромисс, а победа и пощечина американцам. В Афганистане США не удалось совместить военную победу с демократизацией – как не удалось и во Вьетнаме.

Читайте такжеВ Афганистане стрельба на митинге: Талибан открыл огонь по мирным протестующим, есть жертвыАфганская драма продемонстрировала то, что в свое время Киссинджер при осмыслении "Вьетнамского синдрома" назвал "перенапряжением" Америки. Кроме того, "американские моральные убеждения вступили в противоречие с ее возможностями", - говорил Киссинджер. Трагические события в Кабуле, последовавшие за уходом западной коалиции, подтвердили аксиому: нет элегантного способа завершить проигранную войну.

Как и в 70- е гг в Индокитае сегодня Америка терпит поражение в момент потери драйва. В 70-х гг. Запад проходил через кризис капитализма и демократии. Сегодня Запад переживает очередной системный кризис. Афганский провал становится ударом по сообществу либеральных демократий - и не только по США- в момент, когда им нужно единство и сила для борьбы с пандемией и климатическим шоком.

Понятно, что Байдену теперь придется с трудом восстанавливать роль Америки и западное единство. США предстоит вновь мучительно переосмысливать баланс силы и возможностей, пересматривать свой идеализм и веру в миссионерство. Конечно, афганское бегство будет провоцировать агрессивность американских оппонентов и их желание дернуть Америку за хвост.

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Вызванная Афганистаном национальная травма потребует годы для преодоления. Так, "Вьетнамский синдром" пронизал американское мышление, политику и культуру на десятилетие. Американцы еще долго будут спрашивать себя во имя чего погибали их солдаты в Афганистане. "Афганский синдром" Америки впереди и мы не знаем, во что выльется ее боль поражения и стремление с этой болью справиться.

Но не будем хоронить Америку с ее идеализмом и стремлением проецировать силу. Поражение может быть более мощным фактором обновления и сбрасывания старого груза, чем победа. Поражение во Вьетнаме ускорило в США трансформацию и экономики, и самого общества, повернув его к эгалитаризму и акценту на права и свободы. Геополитическое унижение заставило Америку искать новые способы возвышения. Именно борьба с "Вьетнамским синдромом" стала лейтмотивом президентской кампании Рейгана, который возвратил Америке ее гегемонию, авторитет среди союзников и ее веру в свою мощь. Именно президент Рейган заставил СССР разрушить Берлинскую стену, тем самым начав процесс распада мировой системы социализма. Именно Рейган своими "звездными войнами" подтолкнул СССР к пропасти.

Америка не в первый раз демонстрирует умение ошибаться и неспособность соизмерять идеализм с реальностью. Но Америка не один раз демонстрировала своё умение концентрироваться и подниматься после поражения и дезориентации. Не исключено, что провал афганской миссии был Америке необходим для поиска нового пути.

Байдену приходится отдуваться за предыдущих четырех президентов, которые не смогли справиться со страной- могильщиком империй. Но те приоритеты, которые выбрал Байден, говорят о том, как Америка будет искать свое возрождение- через внутреннюю перестройку, через создание новой инфраструктуры будущего, ориентированной на благосостояние человека и зелёную революцию. "Пакет" Байдена на 3.5 триллиона долларов на борьбу с бедностью и защиту окружающей среды и 1 триллион долларов на модернизацию инфраструктуры - самый амбициозный в истории план трансформации. Если Америке удастся его осуществить, это будет новая страна.

Пока мы рассуждаем, кто заполнит оставляемый Америкой мировой вакуум ( и разве кто может его заполнить?), американцы будут обновлять свою систему.

Конечно, власть талибов возвращает в повестку дня угрозу мирового терроризма. Здесь неизбежно сотрудничество Запада с Россией и Китаем. Возможно, Талибан смягчит идеологическую конфронтацию между соперниками. Талибан сыграет и другую роль, заставив Запад задуматься о том, как продвигать свои ценности - чтобы избежать унизительных провалов.

Запад стал иным после Вьетнама. Запад станет иным после Афганистана.

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