Если и будет "новая Ялта", она будет украинской.

Владимир Путин / скриншот

Ты как диктатор начинаешь кровавую войну с надеждой на "новую Ялту" и в результате глобальный всемирный форум мира созывает президент демократической страны, попираемой тобой.

Президент Украины Владимир Зеленский уже в пятый раз в этом году, выступил на саммите G7.

Среди ключевых смыслов хотел бы выделить инициированный Украиной Global Реасе Formula Summit, который должен определить контуры будущего мира, на который заслужила Украина.

Мир, который должен преодолеть гуманитарный, экономический, энергетический, радиационный и экологические кризисы, порожденные войной.

Второе направление - практическая реализация Киевского договора по формуле "никогда снова".

Итак, если это и будет "новая Ялта", она будет украинской.

"Придет гордость, придет и посрамление; но со смиренными – мудрость"...

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