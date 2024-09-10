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Иранские баллистические ракеты: что нужно знать Украине

Александр Кочетков
10 сентября 2024, 08:10
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Если Иран начнет поставлять России баллистические ракеты "Зольфагар", которые несут тонну взрывчатки на дальность 700 км, тогда у нашей критической инфраструктуры серьезные проблемы почти гарантированы.
Иран, ракеты, Путин, Fatah-110
Иран передал ракеты РФ / Коллаж: Главред, фото: Википедия, сайт Кремля, pixbay.com

Поскольку факт поставки врагу баллистических ракет Fath-360 из Ирана можно считать свершившимся, то выскажусь по этому поводу. Тем более, что о них уже понаписали всякого.

Во-первых, "баллистическая" - это не про размеры и взрывную мощность. Это означает только, что двигатель ракеты работает только на начальном участке траектории, а дальше она летит по законам земного притяжения и аэродинамики, как например, шар. В отличие от крылатых ракет, в которых весь полет происходит с работой двигателя, как у самолетов.

В Вики Fath-360 почему-то сравнивают с американской системой M142 HIMARS. Это не лучшее сравнение, потому что Хаймарс является существенно более технологичным. Аналогом Fath-360 является российская система залпового огня "Торнадо-С", потому что они имеют общее происхождение из СССР. Поэтому совпадают и дальность полета 120 км, и вес боевой части 150 кг, и даже наводятся иранские ракеты по советско-российской системе ГЛОНАСС. Кстати, как выяснилось, ГЛОНАСС в Украине работает плохо, поэтому агрессор вынужден переходить на американский GPS.

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То есть, речь идет о 200-300 ракетах и неизвестном количестве пусковых установок для систем залпового огня дальнего радиуса действия. Такое количество ракет можно выстрелить за неделю, если экономить - за месяц. Для наших прифронтовых городов, в первую очередь, Харькова, это плохая новость - обстрелы несколько усилятся. Но ни о каком разрушении украинской энергетической системы и переломе в войне, о чем уже занили в СМИ у нас и за рубежом, речь не идет.

Вот если Иран начнет поставлять России баллистические ракеты "Зольфагар", которые несут тонну взрывчатки на дальность 700 км (у него самого их мало), тогда у нашей критической инфраструктуры серьезные проблемы почти гарантированы.

Поставка ограниченного количества ракет Fath-360 выглядит как попытка принуждения США к переговорам с Ираном. Потому что у Ирана обострились давняя проблема: деньги или эскалация. Если договориться со Штатами о снятии напряжения и запуске чего-то подобного программе "Нефть в обмен на продовольствие", то верхушка Ирана продолжит без потрясений набивать карманы проклятыми долларами. Если не договориться, то Иран начинает массово поставлять оружие недоимперии, а в обмен, как поговаривают, получает технологии создания ядерного взрывного устройства. Но тогда возрастает риск штатовских авиационно-ракетных ударов по Ирану.

Ядерные материалы в вооруженной концентрации Иран уже вроде бы произвел, а вот практической конструкции нет. Это важно, потому что правильная конструкция обеспечивает и надежность, и эффективность ЯО. Например, технология "нейтронного зеркала" позволяет как минимум в полтора раза увеличить мощность взрыва при той же массе ядерного материала.

Осталось подождать, как иранская коллизия будет разрешена. Мимо нас это точно не пройдет, так что все увидим и почувствуем. Потому что не думаю, что Иран симметрично США запретит удары своими ракетами по украинской территории.

Поэтому философский вопрос мучает все больше: почему "ось зла" способна действовать значительно более решительно и эффективно, чем наши цивилизованные, мощные и развитые партнеры?

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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