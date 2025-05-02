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Иранская проблема и Трамп

Юрий Богданов
2 мая 2025, 06:05
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Почему Трамп отменил соглашение? В 2017 году Трамп в одностороннем порядке вывел США из ядерной сделки из-за желания уничтожить любое наследие Обамы.
Иранская проблема и Трамп
Трамп / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ГСЧС

То, как Дональд Трамп пытается решить проблему рисков создания Ираном ядерного оружия - один из идеальных образцов его политики. Решить проблему, которую он сам актуализировал своим идиотским решением 2017 года.

История вопроса. Атомные амбиции Ирана разожгли кровопролитная война с Ираком после Исламской революции и наличие ядерного оружия у Израиля. Активизация ядерной программы в начале 90-х привела к введению ряда суровых санкций в дополнение к послереволюционным.

Но настоящий движ начался после терактов 11 сентября, когда администрация Джорджа Буша начала серию войн в регионе. Что побудило Иран активизироваться в том числе в ядерной программе.

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Идея вторжения в Иран тоже существовала, но в 2006 году после затягивания войн в Ираке и Афганистане не нашла поддержки при "позднем" Буше. А при Обаме умерла окончательно, потому что надо было тушить пожары и мировой кризис.

После событий Арабской весны, появления ИГИЛ и обострения регионального кризиса, появилась необходимость стабилизировать ситуацию, привлечь Иран к более ответственному поведению, избежать разрастания новых конфликтов. В 2013 году иранскую светскую власть вовремя возглавил умеренный президент Хасан Рухани и все двери к соглашению были открыты.

Ядерное соглашение 2015 года между Ираном, США, ЕС, Россией и Китаем предусматривало ограничение иранской ядерной программы и постепенное снятие санкций. Хотя Израиль и американские евангелисты критиковали соглашение как "слишком мягкое", оно действительно снизило напряжение и на несколько лет стабилизировало регион и сделало Иран более "прозападным".

Кстати, и Украина тоже начала планировать совместное будущее - в мае 2016 Климкин слетал в Иран, где получил поддержку украинской территориальной целостности, страны договорились о расширении партнерства.

Почему Трамп отменил соглашение? В 2017 году Трамп в одностороннем порядке вывел США из ядерной сделки из-за желания уничтожить любое наследие Обамы, давления со стороны евангелистских кругов и произраильских лоббистов, веры в возможность "лучшей сделки". Тогда как раз ИГИЛ прижали и казалось, что можно нажать, и получить Блестящую Победу.

Конечно, все пошло не по плану. И последствия стали довольно очевидны сразу.

Иран вернулся к скрытому экспорту нефти, в основном в Китай.

Активизировалось сотрудничество Ирана с КНДР в сфере ядерных технологий.

Отношения Ирана с Китаем и Россией существенно углубились. Что мы и ощутили в 2022 году. На себе.

По состоянию на 2025 год разрыв ядерной сделки выглядит абсолютным абсурдом, который не принес ничего кроме вреда. И Донни решил прокрутить фарш обратно.

Но тут есть проблема. Хотя в Иране и есть заинтересованные в новой сделке деловые и политические круги, которым санкции наносят значительный ущерб, заключить сделку будет гораздо труднее чем 2015. Рухани уже давно не президент и в опале. Несмотря на успех Израиля против Хезболлы и падение режима Асада хуситы все еще дееспособны, шиитские прокси в Ираке усилились. Иран все еще может относительно легко заблокировать торговлю в Персидском заливе, а вторжение в Иран все еще несет кучу рисков. Особенно - без сухопутной базы в Ираке.

С поиском союзников по принуждению Ирана к сделке тоже не сложилось. Россия в такой сделке крайне не заинтересована и будет активно препятствовать переговорному процессу. Потому что полноценное возвращение иранской нефти на рынок - это значительные убытки для России. Правительство Нетаньяху с радостью бы вписалось в еще одну войну ради сохранения власти, но Трамп фактически выбросил правительство Израиля из переговорного процесса. Из-за нежелания раздражать ключевые арабские страны региона, которые хотят нейтрализовать Иран без большой войны. Ход которой невозможно спрогнозировать.

Соглашение 2015 года было заключено в уникальных исторических условиях. И его было легко разорвать, но пересобрать заново - уже практически невозможно.

И, учитывая как быстро наш мир скатывается в хаос, война США против Ирана - даже в чрезвычайно невыгодной конфигурации - становится все более вероятной. Ведь с такой "успешной политикой" по всем направлениям Трампу скоро может понадобиться "маленькая победоносная война".

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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