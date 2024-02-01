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Иран уже прямым текстом угрожает США

Леонид Невзлин
1 февраля 2024, 06:10
Республиканцы требуют нанести удар по самому Ирану.
Израиль, Иран
Иран / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

Посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани предупредил, что Тегеран немедленно ответит на любое нападение на территорию Ирана или граждан за пределами его границ. Глава КСИР Хоссейн Салами: "Мы слышим угрозы, исходящие от американских официальных лиц. Ни одна угроза не останется без ответа".

Иранцы не зря волнуются. После того, как от удара проиранской группировки по американской базе в Иордании погибли три американских военнослужащих, США взвешивают варианты ответа.

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Республиканцы требуют нанести удар по самому Ирану. Военные просчитывают, какие военные цели КСИР в регионе нужно поразить, чтобы усмирить Тегеран. А между тем, атаки поддерживаемых Ираном хуситов на суда в Красном море продолжаются…

Что на все это есть сказать президенту Джо Байдену? "Я не думаю, что нам нужна более масштабная война на Ближнем Востоке".

Президент не понимает (или притворяется, что не понимает), что Иран и есть корень насилия на Ближнем Востоке. И уважает он только силу. Переговоры, увещевания, санкции – все попробовали, ничего не сработало. Пришло время признать, что есть только один способ справиться с иранской угрозой. И США могут это сделать. А Израиль поможет.

Кто такой Леонид Невзлин

Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

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новости США Иран Леонид Невзлин
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