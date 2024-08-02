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Иран стремится сохранить лицо: ждет ли Ближний Восток большая война

Сергей Данилов
2 августа 2024, 19:00
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С большой вероятностью иранцы предупредят когда, куда и чем будут стрелять по Израилю, чтобы это было легче сбить израильским союзникам.
Иран стремится сохранить лицо: ждет ли Ближний Восток большая война
Хезболла может начать войну на Голанских высотах / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

Иран, по данным американских спецслужб, вероятно, готовит ответ на удары Израиля, в результате которых в Тегеране погиб один из ключевых командиров ХАМАСа Исмаил Хания.

В частности, верховный лидер Ирана Али Хаменеи и представители Хезболлы объявили о "неотвратимом наказании" за убийства. В ответ на это премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна готова к любому сценарию, а ЕС и США провели срочные переговоры, чтобы не допустить войны на Ближнем Востоке.

Скорее всего, иранцы повторят то, что они уже делали в апреле, после того как израильтяне уничтожили старшего офицера Корпуса стражей Исламской Революции в доме возле посольства Ирана в Дамаске. Тогда Иран впервые нанёс удар по территории Израиля, привлекая к нему множество своих союзников, прокси в Ливане, Сирии, Ираке.

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Это - базовый консервативный сценарий. С большой вероятностью иранцы предупредят когда, куда и чем будут стрелять по Израилю, чтобы это было легче сбить израильским союзникам. Ведь выгоды в этом для Ирана, кроме сохранения лица и демонстрации силы союзникам и собственному населению, нет.

Однако иногда такое сохранение лица может сорвать гайки. Поэтому есть невысокая вероятность, что Хезболла попытается развязать войну на Голанских высотах. Но большая война на Ближнем Востоке не выгодна никому, даже иранцам. Не говоря уже о Сирии, Ливане, Иордании и других. В конце концов, даже заявление Эрдогана о вторжении Турции в Израиль стоит воспринимать не иначе, как пустую болтовню.

Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований, специально для Главреда

Кто такой Сергей Данилов

Сергей Иванович Данилов - заместитель директора Центра ближневосточных исследований. Научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения имени А.Ю. Крымского НАН Украины. Соучредитель Украинской миротворческой школы, куратор проектов в Херсонской области. После начала полномасштабного вторжения России в Украину занимается исследованием российской агрессии.

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