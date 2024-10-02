Иран начал то, что не сможет закончить

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на протяжении последних дней пытался всех убедить в том, что новый иранский путь это смягчение санкций любым путём. Но, в целом, этот трёп остался таки исключительно трёпом и Масуд, безрассудно решил не просто побряцать оружием, но ещё и поиграть в ближневосточного генералиссимуса.
Обычно ближневосточные генералиссимусы кончают очень плохо. А этот даже и не военный, чтобы таковым казаться. Крови израильтян на его руках ему не простят.
Не начинай то, что не сможешь закончить. Поскольку заканчивать за тебя и в ряде случаев - именно с тобой.
Мазаль тов.
Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
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