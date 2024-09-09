Интервью Сырского: почему оно показало провал летней кампании РФ

Россиянам на Донбассе не удается выровнять свою линию фронта. Они бы этого хотели, чтобы иметь возможность окапываться с приближением осеннего сезона.

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Россия сузила наступление с трех направлений до одного, но уже не имеет возможности к продвижению / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОК Запад

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в недавнем интервью CNN рассказал о том, что Украине удалось стабилизировать фронт на Покровском направлении.

Объективно можно рассчитывать, что наступательного потенциала российской армии хватит еще примерно до середины-конца сентября. Это не значит, что россияне совсем прекратят наступления, но сил для проведения масштабных наступательных кампаний с возможностью продвижения вглубь территории у них будет значительно меньше. И если у нас в достаточном количестве будут и оружие, и резервы, как человеческие, так и в боеприпасах и технике, то мы сможем это российское наступление нивелировать.

В качестве примера можно привести ситуацию к западу от Бахмута, в Часовом Яру, где еще с весны многие эксперты прогнозировали потерю города, поскольку в этом небольшом городе россияне сконцентрировали много сил и ресурсов.

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Кроме того, мы помним, как по плану весенне-летней наступательной кампании россияне планировали выйти на реку Оскол с севера на юг, то есть из Харьковской в Донецкую область. Армия РФ в нескольких местах пыталась перерезать подступы к нашей группировке, но им этого не удалось и до сих пор. Итак, россияне не угрожают Лиману и городам Святогорск, Славянск, Краматорск, где РФ планировала нависать с севера.

В свою очередь, район Белогоровки фактически является нашим вклинением в полосу обороны россиян. И это - свидетельство того, что даже Луганская область не взята РФ до конца. Они очень хотели бы продемонстрировать своему народонаселению то, что контролируют полностью хотя бы одну область, но пока не в состоянии этого сделать.

Это и есть результаты российской летней наступательной кампании. В РФ видят наши вклинивания в районе Бахмута, возле Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки, и там тоже россияне не могут заявить, что они выровняли фронт. Они очень хотели бы взять Часов Яр и, очевидно, господствующие высоты, с которых можно контролировать территорию и, в том числе, окрестности Бахмута, но им не удалось этого сделать. При том, что с того времени прошло уже фактически четыре месяца и на это направление были брошены огромные силы (ведь Часов Яр просто стирался и авиацией, и артиллерией).

Очень тяжелая ситуация в районе Нью-Йорка на Торецком направлении. Однако Торецк держится, Нью-Йорк, где часть наших сил находилась в окружении, удалось деблокировать. Укрепления в этих районах существовали еще с 2022 года, и до сих пор россиянам не удалось их взять.

Действительно, есть продвижение РФ на Покровск, но в последнее время мы видим, что оно уже сбито, как и сказал главком. Тем более, что сразу после того, как была налажена ситуация на Курщине, Сырский сразу переключил свое внимание на это направление. И мы видим, что ситуация здесь начала выравниваться - были брошены дополнительные резервы, остановлено продвижение россиян.

Еще недавно мы обсуждали, падет ли Покровск, выйдут ли россияне на окраины Мирнограда, но видим, что все их продвижение фактически остановлено. Поэтому теперь россияне переключаются на юг Донецкой области, на Кураховское направление вблизи Невельского и Кураховского водохранилища. Ситуация там тоже довольно тяжелая, особенно в направлении Горняка и в районе Красногоровки. Не менее тяжелая ситуация и в районе Угледара - этот город тоже укреплен, там долгое время находилась 72 ОМБр им. Черных Запорожцев. И сейчас россияне пытаются обойти город с тыла в районе сел Константиновка и Водяное. Ведь в лоб с юга РФ не может взять Угледар и поэтому пытается зайти в город с севера, однако продвижения там нет.

Если посмотреть на все вклинения, то можно говорить о том, что россиянам не удается выровнять свою линию фронта. Они бы этого хотели, чтобы иметь возможность окапываться с приближением осеннего сезона. Это было их задачей минимум - взять Покровск, Нью-Йорк, Торецк, Часов Яр, Курдюмовку, Клещеевку, Белогоровку. И сейчас мы видим, что наступательный потенциал россиян сбит, и вместо трех направлений, на которых россияне концентрировали свои усилия в начале лета, сейчас они фактически сконцентрировались на одном направлении, Покровском, но и там прекратили движение.

С военной точки зрения это была очень сложная операция, ведь высокомобильные войска, а именно десантно-штурмовые подразделения и подразделения ССО, пришлось перебросить из Донецкой области на Курск. Но, тем не менее, ситуацию удалось удержать так, чтобы даже Покровску не угрожали войска РФ, а это было мега сложной задачей.

Соответственно, все планы россиян сорваны. Конечно, этот каток до сих пор едет, и здесь стоит напомнить о том, как в информационном поле обсуждали опасность, которую группировка "Север", чьи резервы готовили за Уралом, создавала чуть ли не для всей Европы. Однако крупнейшие европейские учения, которые проводились с начала года, были заточены на то, чтобы противостоять угрозе северному флангу НАТО. Но Украина сейчас нивелирует эту угрозу, ведь сейчас вся эта группировка не может выбить ВСУ с Курщины.

Поэтому ситуацию нужно рассматривать комплексно. Война идет не на Донбассе, а на всей протяженности государственной границы с Российской Федерацией. На Харьковщине, в районе Липцев, отбиты атаки врага, и на Курщине есть успех, снята угроза наступления на Сумы, Чернигов и окружения Харькова.

И это - пример демонстрации Европе возможностей Украины, которые были и остаются минимальными. Потому что это объем помощи от Запада не соответствует заявленным 63 миллиардам. Соответственно, мы минимальными ресурсами осуществляем операции политического уровня, фактически выполняя работу, для которой создавался Североатлантический блок.

Сергей Кузан, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, специально для Главреда

Кто такой Сергей Кузан Сергей Васильевич Кузан (род.16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества.

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