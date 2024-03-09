Интересный поворот в истории с молдавской сепаратисткой Гуцул

Конечно, интересы Турции и россии в Молдове несколько отличаются, но пока гагаузской "деве" удаётся усиживаться на двух табуретках одновременно.

https://opinions.glavred.info/interesnyy-povorot-v-istorii-s-moldavskoy-separatistkoy-gucul-10548527.html Ссылка скопирована

Глава Гагаузии Евгения Гуцул с Путиным (Фото:Евгения Гуцул/Telegram)

В истории с гибридной гагаузкой Евгенией Гуцул интересный поворот, хотя, в некотором смысле и ожидаемый…

На медийном уровне, пророссийские площадки её начинают называть претенденткой на пост президента Молдовы??и конкуренткой Майи Санду.

Важно понимать, что Гуцул пользуется тотальной электоральной поддержкой Гагаузии. Кроме того, она представительница антиконституционной партии Илана Шора (молдавский Медведчук), который сейчас в бегах, то есть, электорат "Шористов" по Молдове – это её электорат. Кроме того, явно гарантирована значительная поддержка со стороны электоральной массы Приднестровья.

видео дня

Ещё аспект. Гагаузия, в отличие от Приднестровья одновременно пользуется поддержкой от россии и от Турции, вливающей в регион серьёзные средства. То есть, свою кампанию гагаузская "дева" может строить сразу на тандемной поддержке, что куда эффективнее розыгровки карты приднестровских отщепенцев.

Конечно, интересы Турции и россии в Молдове несколько отличаются, но пока гагаузской "деве" удаётся усиживаться на двух табуретках одновременно.

Если её деятельность в ближайшее время не будет пресечена либо минимизирована, то никакого силового варианта для захвата власти в Молдове для Москвы и не нужно будет реализовывать. С другой стороны, если её арестуют, из неё тут же сделают "мученицу" и выведут людей на улицы, что реализацию сценария по хаотизации с силовой компонентой только ускорит и даже катализирует сам процесс.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.