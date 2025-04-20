Интересные детали о переговорах в Париже

Часть окружения Трампа понимает, что с нынешним подходом они никакого мира уже не достигнут.

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Переговоры во Франции / Коллаж: Главред, фото: ОП, x.com/generalkellogg

Встречи и переговоры, которые недавно состоялись в Париже, считаю успешными. Хотя считать, что мирный процесс стремительно сдвинулся с места, еще рано.

Успех, в первую очередь, заключается в том, что Европа наконец полноценно вовлечена в так называемый мирный процесс. То есть, в довольно запутанной организационно форме пообщались представители ЕС и США, а также ЕС, США и Украины. Кроме того, Госсекретарь США М. Рубио информировал о ходе переговоров Лаврова, и не буду удивлен, если С. Уиткофф, который откровенно играет на стороне РФ, делал то же самое по отношению к Дмитриеву.

Таким образом, имеем прообраз формата, в котором, собственно, только и можно о чем-то договориться. Потому что рф очень хочет снятия санкций, которые наложил ЕС, в первую очередь, разблокирование SWIFT. А здесь Д. Трамп бессилен, потому что тарифной войной успел испортить отношения с Европой, поэтому его желания не будут выполнены, об этом уже проинформированы.

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Отдельным успехом считаю заявление Рубио, что у Штатов много важных дел в мире (не во всех городах есть памятники Трампу?), и если Украина и Россия не хотят двигаться к миру по предложениям США (крайне сомнительным, добавлю от себя), то США могут переключиться на другие темы.

Фактически, это есть анонс: по крайней мере часть окружения Трампа понимает, что с нынешним подходом они никакого мира не достигнут - ни за сутки, ни за три месяца, ни за три года. Поэтому готовят всех к тому, что, Штаты обгадившись (простите на слове) будут отползать. Естественно, обвинив в своем фиаско всех на свете, кроме самих себя во главе с величайшим президентом всех времен и народов.

Кстати, если Штаты выйдут из переговорного процесса, то Меморандум по полезным ископаемым, на днях подписанный Украиной со Штатами, так и останется меморандумом, а не реальным соглашением. И это безусловно хорошо.

Между Европой и агрессивной недоимперией нет защищающего океана. Европа в конце концов начинает понимать, что ни США, ни НАТО ей не помогут. Надо самой быть сильной и держать судьбу в своих руках. Это означает, что надо поддерживать Украину, которая является боевым форпостом Европы на пути недоимперии. И не допускать скрытой капитуляции Украины, которую пытается навязать Трамп, чтобы угодить Путину - своему единомышленнику в деле разрушения мирового порядка безопасности и экономического порядка. Потому что Европа - следующая за Украиной.

Следующую подобную встречу запланировано провести в Лондоне. А это, с учетом поддержки Украины, которую осуществляет Великобритания, практически наша территория. Центр решения перемещается из Америки в Европу, ближе к нам - и географически, и ментально.

Это пока ничего не гарантирует, хотя и обнадеживает. Но при любых раскладах надо держаться - на фронте и в тылу.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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