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Интереснее обстоят дела с Курской группировкой

Александр Коваленко
4 октября 2024, 08:10
413
Хочу заметить, что вся эта биомасса не берётся из неоткуда, а стягивается из зоны БД в Украине.
ВСУ, карта Курской области
Карта Курской области / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин из DeepState

ГВ "Север"… для тех, кто знает, что это такое.

Общая численность по состоянию на 1 октября 2024 превышает 100 тысяч тел.

ГВ "Север" продолжает состоять из трёх, назовём их так, подгрупп, Белгород, Брянск и Курск.

видео дня

Подгруппа "Брянск" - продолжает оставаться наименее боеспособным звеном в общей ГВ и представляет собой:

- один МСП;

-11 батальонов;

Общая численность л\с – до 9 тыс тел.

КП\ПУ размещены в г.Стародуб.

Подгруппа "Белгород" - критично не претерпела изменений:

Численность – около 48 тысяч тел;

Танки – более 300 ед;

ББМ – около 900 ед;

Ствольная артиллерия – около 800 ед;

РСЗО – до 150 ед.

Интереснее обстоят дела с Курской группировкой, которая продолжает увеличиваться. На сегодня её численность уже превышает 38 тысяч тел, правда на днях произошло сокращение, поскольку из зоны "контрнаступательной" операции РОВ вывели на восстановление боеспособности 15 ОСБ 252-го МСП 3-й МСД 20-й ОВА. Напомню, что в реалиях РОВ подразделение считается утратившим боеспособность и требует восстановления не при потерях 30% и более л/с, а при потерях 50%-60% и более. А речь идёт, ни много ни мало, а про батальон.

В остальном, Курская группировка имеет из механизированной компоненты примерно следующий набор:

Танки – до 150 ед;

ББМ – около 500 ед;

Ствольная артиллерия – около 200 ед;

РСЗО – до 100 ед.

Как видно из выше опубликованных цифр, потенциал ниже, чем у Белгородской группировки, но намного выше Брянской. Более того, увеличение курской банды продолжается и если до конца октября командование РОВ сможет довести её до 48-50 тыс тел я не удивлюсь, поскольку именно такое увеличение группировки прогнозировал на октябрь месяц назад.

Формально, к концу октября ГВ "Север" будет превышать 100 тысяч тел. Напомню, что по состоянию на январь 2024 их численность не превышала 35 тысяч, а накануне Харьковского перформенса группировка была увеличена до 45-48 тысяч.

Хочу заметить, что вся эта биомасса не берётся из неоткуда, а стягивается из зоны БД в Украине и если бы она не размещалась в Курской области сейчас и накапливалась далее, то применялась бы на определённых участках для более интенсивных наступательных действий.

Такие действия, кроме всего прочего, несут ещё и изматывающий, сковывающий эффект, не менее важный в рамках оборонной стратегии СОУ.

Однако, при всех плюсах данного действа, есть настораживающий нюанс. Итоговая численность ГВ "Север" может в какой-то момент превысить 110 тысяч тел и если командование РОВ решит плюнуть на Курскую область и сконцентрирует удар на одном из направлений, то они смогут добиться определённых ситуативных успехов, при всех очевидных потерях для себя. Хорошо то, что на такой шаг они никогда не пойдут.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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