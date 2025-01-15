Инаугурация Трампа: через неделю многие кареты официально превратятся в тыквы

Поэтому сейчас предпринимаются финальные усилия, чтобы сформировать послевкусие и "место в истории".

https://opinions.glavred.info/inauguraciya-trampa-cherez-nedelyu-mnogie-karety-oficialno-prevratyatsya-v-tykvy-10630436.html Ссылка скопирована

Трамп и его политика / Коллаж: Главред, фото: Facebook Д. Трампа, Генштаб ВСУ

Через неделю многие кареты официально превратятся в тыквы, а кучера – в крыс. Поэтому сейчас предпринимаются финальные усилия, чтобы сформировать послевкусие и "место в истории". Даются интервью, делаются двусмысленные оговорки, инсайдят заряженные инсайдеры и т.д.Ввиду чего полезно освежить память.

Многое по-прежнему остаётся за кадром. Но рано или поздно станет явным. Особенно, если будут попытки сознательно искажать. Начнём с простого. Стингеры. Дестабилизация.

1.Товарищ Блинкен на днях заявил (а роспропаганда его масштабно процитировала), что США "задолго до СВО" передали Украине большой объём оружия, дабы убедиться, что у нас "всё есть" для отражения агрессии. В частности, упоминаются стингеры и создаётся контекст, что их поставляли чуть ли не с сентября 2021 года. Одни качают тезис, мол, делали всё возможное. А Москва кричит, что объявила "СВО" дабы прекратить "милитаризацию" Украины. Всем удобно.

видео дня

Что на самом деле. В конце октября 2021 г. в СМИ понеслась информация о возможном полномасштабном вторжении РФ. Ключевым элементом всех сценариев был воздушный десант.

Захват аэродромов и других точек на вертолётах, после чего переброска войск самолётами. Гуглим: январь 2022, Казахстан.

4 ноября 2021 г., уже после начала этих подач, был назначен новый министр обороны Алексей Резников. На какое адище проблем заходили – как-нибудь потом. Через две недели после назначения Резников отправился с визитом в США. Целая серия встреч: Пентагон, СНБ, Конгресс и т.д. Тема №1: ПВО. Среди прочего, Резников прямым текстом просил: дайте стингеры. Ибо есть стингеры – нет десанта. Сыпется вся цепочка.

Представьте на секунду, что в ноябре 2021 г. к прессе вышел бы глава Пентагона и сказал: "Мы передаём Украине 1000 стингеров". Это был бы не просто максимально прозрачный политический сигнал, но и значимый военный фактор. Украина получила бы достаточное количество средств и время на их освоение. Любой десант был бы обречён изначально. Что произошло по факту?

На просьбу дать стингеры был ответ: этого не будет никогда, потому что это невозможно! Своими ушами слышал. Никогда! Невозможно!"Почему невозможно?" – спрашивал украинский министр.

"Мы очень хотим, но закон запрещает!" - отвечали американские чиновники, в т.ч. те, кто считался максимально проукраинским."Так измените закон" - логично предложил украинский министр.

"Эээ, нууу, какбэ … это невозможно! Просто невозможно! Сконцентрируйтесь на выполнении минских договоренностей" - бубнели проукраинские американские чиновники.Что в итоге по стингерам?

То, что было категорически "невозможно" в ноябре, внезапно стало возможно в январе, через 2 месяца! Украина получила первые 100 стингеров из Литвы в конце января. С разрешения США. За три недели до.Принцип "too little, too late" как он есть.

2. Дестабилизация. Поищите в сети публикации того времени. Проверьте. Сами американские партнёры указывали: необходимое условие ПЕРЕД вторжением – инспирированная извне дестабилизация в Украине.

Дестабилизация. Внутренняя. Затем вторжение. Посмотрите социологию того времени. Какой наибольший триггер и повод для внутренней дестабилизации? Выполнение минских соглашений!

Представители украинской стороны тогда спрашивали у американских партнёров – а в чём логика?Буквальное выполнение "Минска" - равно дестабилизация – равно вторжение, по вашим же словам.

Чтобы упредить вторжение, необходимо оружие, особенно ПВО. Но стингеры нельзя, и вы об этом говорите публично. Разместить декоративные контингенты без оружия нельзя, ибо это страшная эскалация. Зато надо делать шаги, которые запустят дестабилизацию?Так в чём логика? Недопущение войны или её локализация на территории Украины?

И последнее. С декабря 2021 непублично, с января 2022 открытым текстом партнёрам в Европе доносилась простая мысль: если не поможете разобраться с ОРДЛО, скоро будете разбираться с ГДР. Что мы и наблюдаем. Рютте это вчера обозначил прямее некуда.

Цена – треть Украины. Поэтому всегда смотрим пункт №1: дестабилизация. И делаем своё.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред