Империю по соседству нельзя оставлять потомкам

Надеяться на то, что вот сейчас империя выстоит, мы с ней договоримся, а дальше хоть трава не расти, глупо и безответственно по отношению к себе и своим потомкам.

https://opinions.glavred.info/imperiyu-po-sosedstvu-nelzya-ostavlyat-potomkam-10492123.html Ссылка скопирована

Российская империя никуда не исчезла / Коллаж: Главред, фото: CC0 Public Domain, pixabay.com

Для понимания того, что с нами происходит, необходимо знать некоторые базовые вещи.

Империя, возникшая со времен Ивана IV, никак не закончилась. В разное время она существовала в разных границах и называлась по разному, Московское царство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Образ жизни, способ существования данного государства ни разу не менялся, и то, что после потомков храбрых викингов менеджмент перехватили пруссаки, а 1917 год привел к власти хама, меняло форму, но никак не содержание. И какие бы части не отваливались от этой империи, природа все равно сохранялась.

видео дня

Зверь не может вести себя не по звериному, такого его природа, империя не может не сжигать народы в топке истории ради самосохранения. Другое дело, что со временем любая империя дряхлеет и приходит к своему концу. РФ сегодня это империя прошлого и да, это империя уходит. Уходит грязно, кроваво, ну по другому и не бывало в истории. Проблема не форме ухода, а во времени. Конечно, сегодня все это выглядит диким анахронизмом. Но тут уж ничего не поделаешь, времена, как и географию не выбирают. Да, нам не повезло в этом смысле, но тут уж ничего не поделаешь.

Отсюда три вывода, если новые нации, которые возникли (возникают) на обломках этой самой империи, хотят выжить, им ничего не остается, как сопротивляться. В конце концов у поляков и финнов в свое время это получилось, получится и у нас, вернее у нас уже получилось, вопрос как получилось. Это раз. Надеяться на то, что вот сейчас империя выстоит, мы с ней договоримся, а дальше хоть трава не расти, глупо и безответственно по отношению к себе и своим потомкам. За такие вещи история жестоко наказывает, очень жестоко. Это два.

В такой ситуации приходится делать, что должно. А должно не пытаться поймать течение ради сиюминутных выгод и преференций, и даже не отбежать подальше, отбежать не получится, география вещь суровая. Единственный выход сопротивляться, чтобы выжить и победить. И пример Украины более чем показателен.

Кто такой Гела Васадзе? Гела Васадзе родился 27 сентября 1968 года в городе Одесса. Закончил Казанский Государственный Университет, магистр социально - политических наук. Активный участник "революции роз" в АР Аджария. В различное время работал в структурах неправительственного и коммерческого сектора, а также в системе исполнительной власти.

Источник