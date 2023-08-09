Империю по соседству нельзя оставлять потомкам

Для понимания того, что с нами происходит, необходимо знать некоторые базовые вещи.
Империя, возникшая со времен Ивана IV, никак не закончилась. В разное время она существовала в разных границах и называлась по разному, Московское царство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Образ жизни, способ существования данного государства ни разу не менялся, и то, что после потомков храбрых викингов менеджмент перехватили пруссаки, а 1917 год привел к власти хама, меняло форму, но никак не содержание. И какие бы части не отваливались от этой империи, природа все равно сохранялась.
Зверь не может вести себя не по звериному, такого его природа, империя не может не сжигать народы в топке истории ради самосохранения. Другое дело, что со временем любая империя дряхлеет и приходит к своему концу. РФ сегодня это империя прошлого и да, это империя уходит. Уходит грязно, кроваво, ну по другому и не бывало в истории. Проблема не форме ухода, а во времени. Конечно, сегодня все это выглядит диким анахронизмом. Но тут уж ничего не поделаешь, времена, как и географию не выбирают. Да, нам не повезло в этом смысле, но тут уж ничего не поделаешь.
Отсюда три вывода, если новые нации, которые возникли (возникают) на обломках этой самой империи, хотят выжить, им ничего не остается, как сопротивляться. В конце концов у поляков и финнов в свое время это получилось, получится и у нас, вернее у нас уже получилось, вопрос как получилось. Это раз. Надеяться на то, что вот сейчас империя выстоит, мы с ней договоримся, а дальше хоть трава не расти, глупо и безответственно по отношению к себе и своим потомкам. За такие вещи история жестоко наказывает, очень жестоко. Это два.
В такой ситуации приходится делать, что должно. А должно не пытаться поймать течение ради сиюминутных выгод и преференций, и даже не отбежать подальше, отбежать не получится, география вещь суровая. Единственный выход сопротивляться, чтобы выжить и победить. И пример Украины более чем показателен.
Кто такой Гела Васадзе?
Гела Васадзе родился 27 сентября 1968 года в городе Одесса. Закончил Казанский Государственный Университет, магистр социально - политических наук. Активный участник "революции роз" в АР Аджария. В различное время работал в структурах неправительственного и коммерческого сектора, а также в системе исполнительной власти.