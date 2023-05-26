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Империя глупых понтов, в которую верят лишь отдельные умственные извращенцы

Александр Кочетков
26 мая 2023, 06:20
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Украина и мир получили очередное наглядное подтверждение, что Россия — это огромный симулякр, в которой верят лишь отдельные умственные извращенцы.
Империя глупых понтов, в которую верят лишь отдельные умственные извращенцы
Россия - это огромный симулякр, в который верят лишь отдельные умственные извращенцы, считает Кочетков / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

Тактическая спецоперация в Белгородской области, которая явно планировалась как диверсионная вылазка для оттягивания резервов врага с фронта, неожиданно превратилась в почти полноценные боевые действия. На той территории РФ, которую в мире (пока) признают российской.

Конечно, это благодаря мужеству и изобретательности участников спецоперации. Но нельзя не учитывать выдающуюся, уникальную глупость россиян и их неспособность адекватно и быстро реагировать на непредсказуемые обстоятельства.

Такие операции обычно длятся около суток, именно так было в предыдущий раз, когда российские патриоты, воюющие с путинизмом при поддержке Украины, проведали несколько сел в Брянской области. Но сейчас все продолжалось несколько суток. И чтобы выжать диверсантов из Белгородской области, недоимперии пришлось не только перебрасывать войска из резерва, но и использовать артиллерию и авиацию, то есть, разрушать дома своих граждан на своей территории, как они делают на нашей.

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Справедливость таки существует, но пока ее маловато.

Выводы в связи с этой успешной спецоперацией следующие.

Во-первых, на территории Украины нечто подобное невозможно в принципе. В отличие от РФ у нас обязательно будет серьезное сопротивление любым диверсантам. Обратите внимание, в Украине, конечно, есть те, кто считает Россию своей и готов ее поддерживать. Но они ограничиваются стоном в соцсетях, или индивидуально сотрудничают с российскими спецслужбами, выступая в качестве наводчиков их ракет.

Никаких организованных групп на территории Украины, которые проводят поджоги и подрывы, пускают от откос поезда, не существует. Пророссийское подполье даже листовки расклеивать не решается, не то чтобы здесь захватывать какие-то населенные пункты.

А это свидетельствует о том, что у нас действительно отвратительная освободительная война против захватчиков, хотя образ именно такой войны тщетно пытаются создать для недоимперии российские пропагандисты.

Во-вторых, Украина и мир получили очередное наглядное подтверждение, что Россия — это огромный симулякр, в который верят лишь отдельные умственные извращенцы. Их пограничная служба и Росгвардия не способны защищать собственную границу. "Кинжалы" не летят со скоростью 10м и не являются неуязвимыми (именно поэтому там сейчас арестовывают разработчиков-стрелочников). Российская ПВО дырявая и не в состоянии перехватывать современные натовские ракеты и самолеты.

Хотя недоимперия остается крайне опасной для людей - как для населения окружающих стран, так и для тех, кто внутри.

Вот что русское на самом деле не имеет аналогов в мире, так это уровень самовозвеличивания и сумасбродных понтов о "Третьем Риме" и уникальном цивилизационном пути РФ. Все эти очень дорогие декорации разваливаются при столкновении с реальностью.

А это дает очередные основания надеяться на успешное украинское наступление и победу вообще.

Источник

война в Украине Александр Кочетков Белгородская область БНР
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