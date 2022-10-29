Имитация ядерного удара, позиционные бои и призрак переговоров

В Кремле требуют "стоять насмерть и Херсон не сдавать" / Reuters, УНИАН

Анализировать бредни больных рашистов-пропагандонов — дело небезопасное: можно ненароком заразиться каким-нибудь мозговым СПИДом. А рассказы про готовящуюся украинскую имитацию атаки Украины тактическим ЯО посредством макета "Искандера" и "грязной бомбы" — это именно бред дистиллированный.

Во-первых, спектр радиоактивного излучения на месте сымитированного падения якобы сбитой нами ядерной ракеты будет отличаться от реального, что сразу установит МАГАТЭ. А эта комиссия куда ближе к России, чем к Украине, так как недоимперия для нее значимее.

Во-вторых, и это главное: для достоверности перед имитацией ядерные силы недоимперии должны быть переведены в полную боевую готовность. То есть, брать участие в украинской имитации должен лично фюрерок Путин, поскольку именно он отдает такой приказ. А без приказа и снятия блокировок с ЯО ничего не получится. Если б можно было без приказа, то любой россиянский офицер-ракетчик, которому изменила жена, уже давно нажрался бы водки и в сердцах пульнул ядерной боеголовкой куда попало.

В данном случае нам проще не заморачиваться с радиоактивными материалами и макетом "Искандера", а выпустить пресс-релизик — мол, нас атаковали ЯО, и хотя мы ракеты сбили, всё равно требуем у НАТО ответного удара... Достоверность и убедительность что имитации, что такого пресс-релиза будут одинаково близки к нулю.

А если про реальное, то на фронтах позиционные бои без существенного продвижения. И главную роль играет "генерал Распутица".

Наиболее тяжелая, но прозрачная ситуация на Донецком направлении. Там у вагнеровцев-уголовников выбора нет: идешь вперед — возможна смерть, но может и ранение с дембелем, а если не идешь — точно смерть, потому что за неподчинение расстреляют свои, как и обещал Пригожин. Поэтому вагнеровцы обреченно лезут на наши позиции, серьезные потери несут обе стороны, при этом ту же Авдеевку под Донецком недоимперия не может взять все восемь месяцев войны.

На Херсонской фронте непоняток куда больше. Главная: рашисты намерены "устроить оборону Сталинграда" или же готовятся к "жесту доброй воли" в виде драпа на левый берег Днепра?

Вроде как "стоять насмерть и Херсон не сдавать" требует лично фюрерок, которому это нужно по политическим причинам. Прежде всего, для успокаивания населения недоимперии, которое хоть и зазомбировано наглухо, но в связи с могилизацией начинает о чем-то подозревать.

Во вторую очередь, чтобы инициировать мирные переговоры на своих условиях, более схожих на капитуляцию Украину. А когда Херсон будет освобожден, то посредничать в таких неравных переговорах не станут даже африканские вожди, которых ныне использует Кремль.

А вот генералитет недоимперии, понимая слабость позиции своей херсонской группировки, склонен к отступлению ради сохранения живой силы. Реалии войны — они, в данном случае, за генералов, так что не завтра, но в течение месяца-двух Херсон вновь станет украинским.

Что касается переговоров, то Кремлю они жизненно необходимы. Вымутив любым образом зимнее прекращение огня, тамошние стратеги надеются вооружить, обмундировать и обучить полмиллиона могилизованных, затем окончательно нагнуть бульбодуче Лукашенко на полноценное участие в войне, и по весне опять завести шарманку насчет "взять Киев за три дня".

Может, кремлевских какая-нибудь "грязная бомба" уже поразила? Или они от роду такие грязные и ущербные?

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