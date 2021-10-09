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Почему Лукашенко не стоит бояться трибунала

Кость Бондаренко

Руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк

9 октября 2021, 06:30

Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и в своем большинстве не выполняются - их, как максимум, берут во внимание.

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Европарламент принял резолюцию по трибуналу Александра Лукашенко / Reuters

Депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призвали расширить санкции против белорусской власти, а также отметили необходимость рассмотреть в Международном суде преступления Александра Лукашенко против граждан Беларуси.

Но после ее принятия ничего не произойдет, потому что резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и в своем большинстве не выполняются - их, как максимум, принимают во внимание, но это не является обязательным документом.

Например, резолюций Европарламента очень много, в том числе, и по украинско-российским вопросам.

Потому что на самом деле, работа европарламентариев, как и украинских народных депутатов, на 90% состоит из имитации бурной деятельности с очень небольшим коэффициентом полезного действия, чем из реальной работы. Поэтому воспринимать всерьез подобного рода документы не стоит.

Как правило, такие резолюции передают Еврокомиссии и еврокомиссарам, а уже они принимают решение о том, брать ли их во внимание, то есть реализовывать или нет.

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Вероятнее всего, этот документ будет похоронен в кабинетах. В данной ситуации депутаты Европарламента этим документом просто хотят показать, что они привержены демократическим ценностям, на которых базируется Европейский Союз и, соответственно, осуждают ситуацию в Беларуси и ее руководство, а также проявляют солидарность с Польшей, Литвой и с белорусской оппозицией.

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Поэтому, скорее всего, и в случае с Беларусью будут приняты секторальные санкции или же дополнительные санкции в отношении отдельных лиц в белорусском руководстве. То есть к санкционному списку добавят еще двух-трех человек и на этом все успокоятся. Но говорить о трибунале для Лукашенко, даже при наличии резолюции, немного смешно.

Константин Бондаренко политолог, историк, руководитель фонда "Украинская политика", специально для Главреда

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Кость Бондаренко новости Украины Европарламент санкции против Лукашенко
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