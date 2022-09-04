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"Именные подразделения" агрессора в Крыму: финансовая афера или страх переворота

Борис Бабин

бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, юрист-международник

4 сентября 2022, 20:17

Создание агрессором "именных батальонов" может иметь целью не только "альтернативу" массовой мобилизации.

Кремль панически боится переворота российских генералов" в Крыму / Коллаж УНИАН

Подконтрольные агрессору медиа, такие как "телеканал "Крым-24" в последние дни начали активную "рекламную компанию", преступно призывая крымчан вступать в так называемые "добровольческие именные подразделения российской армии. Ранее фейковый "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что якобы в боевых действиях против Украины принимают участие "около 1200 крымских добровольцев".

На самом деле так называемые "именные подразделения" якобы "на добровольческой основе" начали формироваться агрессором в регионах самой России с мая 2022 года, когда война против Украины явно переросла в затяжную операцию, которая постоянно требует от захватчиков на новое "пушечное мясо". Особенностью "именных подразделений" агрессору стало как их формирование только на уровне субъектов федераций и чаще всего – по этническому признаку, так и то, что часть обеспечения такого батальона или роты полагалась Кремлем на областной или республиканский бюджет.

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Самым главным "мотиватором" вступления в "именной батальон" заявлялась выплата новобранцу "подъемных", именно из регионального бюджета, от 150 до 300 тысяч рублей. В отдельных регионах агрессора "именинникам" также обещали "ежеквартальные доплаты" от региона, а также "региональную надбавку" к федеральной выплате по случаю гибели или ранения. По другим вопросам солдаты "именных батальонов" как минимум формально имеют статус обычных российских военнослужащих-контрактников, они проходят через военкоматы и слаживания на полигонах.

Впрочем, с одной стороны, такие "золотые горы" не смогли массово мотивировать новобранцев идти в военкоматы, и крупнейшие регионы агрессору за три месяца "сбора именинников" не могут похвастаться собранным "именными подразделениями" более 500 человек. С другой стороны, обещанные "региональные доплаты" солдаты агрессора часто не получают и достаточно очевидно, что они ничем и никак, например для родственников погибшего "именинника", не зафиксированы и не гарантированы.

Создание агрессором "именных батальонов" может иметь целью не только "альтернативу" массовой мобилизации, но и формирование военных структур "двойного контроля", подчиненных не только военным, но и кремлевской администрации через региональных губернаторов.

Кремль панически боится переворота российских генералов", который, по мнению ряда ключевых фигур путинского режима, неизбежен в случае "открытой мобилизации". При этом опасения Кремля вызывают и "пригретая" Шойгу в Генштабе агрессора группа "выходцев из 58-й армии", да и их "отодвинутые" несколько лет назад "конкуренты".

Кроме того, "региональные средства финансирования" таких "именных частей", которые никем не учитываются и не предусмотренные законодательством агрессора, становятся уникальной кормушкой и многомиллионным "ноу-хау" для российских чиновников.

Впрочем, в оккупированных Крыму и Севастополе пропагандистская компания из "именных подразделений" относительно долго не велась, что имеет ряд причин. Во-первых, оккупанты уже весной 2022 года выяснили, что абсолютное большинство крымчан как минимум "не горят желанием" умирать за интересы агрессора, и что фейковые "крымские казаки", а также "ветераны самообороны" пригодны в лучшем случае к аферам с хищением "гуманитарной помощи" в тылу российских захватчиков.

Поэтому озвученная Аксеновым цифра в 1200 человек, если она вообще "не взята с потолка", может относиться к "крымским контрактникам", которых после преступного призыва в армию агрессора переводят "на контракт", часто автоматически.

Во-вторых, оккупационные "бюджеты" Крыма и Севастополя сейчас есть, в условиях уничтожения агрессором на полуострове рыночной экономики и "управленческого и финансового мастерства" захватчиков, на три четверти "дотационными из федерального бюджета". В таких условиях и Аксенов, и фейковый "губернатор" Севастополя Розвожаев могут обещать разве что "переименовать в честь погибшего героя улицу", но "региональных денег" на похороны им не то что взять, но и пообещать физически ни откуда.

Впрочем, то, что в Крыму пропаганда оккупантов все же публично подняла с сентября вопрос "крымских именных подразделений" означает новый уровень "кадрового голода" в армии агрессора, когда фейковые "региональные надбавки" "пушечному мясу" никто платить заведомо не собирается, в том числе и из-за очень быстрого периода полураспада" таких "именинников" на фронте.

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