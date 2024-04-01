Имеет ли шанс Россия на развал в ближайшее время?

Даже если кто-то из окружения Путина понимает, что нужен мятеж, устраивать его крайне рискованно.

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Богданов о развале России / Коллаж: Главред, скриншоты

Когда у нас говорят, что Советский Союз распался на национальные республики, это не совсем правда. Это частично правда разве что для Кавказа. Для большинства республик и для стран Балтии, потому что они были довольно субъектными и в составе СССР, развал произошел на элитарные группы. Условно украинская партноменклатура под давлением национальной оппозиции или с ее помощью, белорусская, казахская, узбекская отделялись в основном для того, чтобы капитализировать собственное политическое влияние. И гораздо большее влияние играло могущество этой элиты, чем национальный фактор (при всем уважении к стараниям националистов всех государств Советского Союза). В России вполне возможно то же самое, но более вероятный сценарий - это не развал, потому что почти все национальные республики критически зависимы от Москвы в финансовом плане. За исключением Сибири, но там нет национальной идентичности. А вот конкуренция элитарных групп, их борьба за власть, в том числе силовая - это вполне вероятный сценарий.

Но для этого Путин должен настолько пережать, чтобы страна пошла не по сценарию "снижать уровень агрессии извне и изнутри", а чтобы она совсем посыпалась. Для этого Путину еще надо поработать - он, конечно, очень много сделал, чтобы Россия пошла по максимально негативному сценарию, потому что для того чтобы Россия не имела будущего, никто не сделал больше него. Но это довольно большая страна, которая имеет определенные возможности для бэкапа. Она может откатиться, отказаться от агрессивной политики. У нее еще нет точки невозврата, после которой она не может сохраниться. Но для этого надо завершать войну, отходить, передоговариваться с Западом, стабилизировать общественный строй, а при Путине это невозможно.

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Даже если кто-то из его окружения понимает, что нужен мятеж, устраивать его крайне рискованно, для его участников, ведь нет соответствующего уровня недовольства или общественного разочарования. Один мой товарищ, бывший россиянин, высказал очень хорошее, что если бы бунт Пригожина происходил после теракта в "Крокусе", Пригожин мог бы не останавливаться. Что нам продемонстрировал этот теракт? Что российская силовая система совершенно недееспособна. Поэтому многие и предполагают различные теории заговора о том, что устроено намеренно, потому что полиция, спецслужбы и все остальные действовали максимально профессионально несогласованно и фактически не вступали в контакт с террористами (потому что ИГИЛ - это международная признанная террористическая организация), пока они не покинули здание. То есть тогда, когда они стали уязвимыми.

К тому же, мы на самом деле не знаем, поймали ли россияне террористов, которые осуществляли этот акт или "стрелочников", которых просто пытаются сделать виновными, потому что доверия к российской правоохранительной системе нет. Будем смотреть за дальнейшим развитием, но те, кто хотел увидеть слабые места российской системы, их увидели.

Юрий Богданов, специально для Главреда

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник главы Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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