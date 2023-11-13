Илон Маск мастерски пользуется миром в интересах своего кошелька

Илон Маск - тот бизнесмен, который олицетворяет открытую попытку вмешательства технологического бизнеса в большую геополитику.

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Илон Маск / Коллаж: Главред, фото: Instagram, depositphotos.com/ua

Согласитесь, Илон Маск - симптоматичная фигура нашего века.

Поэтому его комментарии относительно российско-украинской войны вызывают у кого-то недоумение, а у кого-то попытку объяснить их причину. Почему он такое говорит?

А ответы надо искать в психологии, а не в политической логике. Многие Курьезы можно почерпнуть из недавней книги Уолтера Айзексона. Так-вот, Маск в детстве увлекался научно-фантастическими романами, был жертвой буллинга, вырос довольно импульсивным человеком.

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По мнению Айзексона Маск находится в плену идеи, что человечество движется к самоуничтожению и катастрофе. Для него характерна мания величия, склонность к рискам, ощущение себя мессией.

Его политические взгляды значительно превратились в правый спектр. Возможно сказался разрыв с дочерью-трансгендером, которая является сторонником левой идеологии.

Илон Маск - тот бизнесмен, который олицетворяет открытую попытку вмешательства технологического бизнеса в большую геополитику. Собственно, его кейс меняет правила игры на политическом рынке, когда технологические гиганты и корпорации напрямую и прямо играют роль субъектов международной политики.

Маск хочет единолично принимать решения, которые имеют влияние на международные отношения. Он ведет себя как частное квазигосударство (говорит о том, что имеет разговоры с Путиным, давит на Пентагон, вмешивается в ход боевых действий, ограничивая работу Starlink во время рейда на Севастополь, выдвигает мирные планы, публично поддерживает кандидата в президенты США Рона Десантиса). Свое имя и корпорацию он превратил в частное коммерческое "государство".

Вместе с тем, он имеет возможности четко подстраивать месседжи под изменения в массовом сознании, формируя в нее акценты и запуская вирусные процессы. Так случилось и с украинской темой, когда его сориентированность на нестандартность, популизм, консерватизм позволяют ему капитализировать личный бренд. Надо понять, что такие люди кайфуют от того, что они влиятельны, как руководители государств.

Позиции Илона Маска оказывают значительное влияние на молодую аудиторию, как воспринимает его как харизматичного инноватора и прогрессивного бизнесмена. Маск олицетворяет мечтательные амбиции по созданию лучшего мира, основанный на новых технологиях. Но какие бы идеи ни приходили в его голову, он мастерски пользуется эффектами массового сознания в интересах своего кошелька и эксцентричного бренда.

Кто такой Олег Постернак Постернак Олег Александрович (родился 19 сентября 1983 г., с. Залужье, Теплицкий район, Винницкая область) — политтехнолог, политический консультант, член Ассоциации профессиональных политических консультантов Украины, кандидат исторических наук. Провел 16 избирательных кампаний в качестве руководителя кампании кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах, кандидатов на должность глава городов, кандидатов в депутаты областных и районных советов.

Автор блогов и публицистических материалов по избирательному праву, политическим технологиям, электоральной психологии во многих украинских изданиях.

Комментирует политическую ситуацию на украинских информационных телеканалах, пишет Википедия.

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