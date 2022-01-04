Иллюзия стабильности гривны и начало конца доллара: каким будет курс основных валют в 2022 году

Начался длительный период ухода доллара от выполнения роли мировой валюты и его обесценения / УНИАН

2021 год, с точки зрения валютного курса гривны, был неплохим: наша национальная валюта укрепилась за этот период c 28,2 гривны за 1 доллар США до 27,2 гривны. При этом, по прогнозу курса гривны, заложенному в расчеты бюджета, к концу 2021 года курс ожидался на уровне 29 гривен за доллар.

Ревальвация гривны – это отчасти результат достаточно жесткой денежно-кредитной политики Национального банка Украины, который выполнял согласованные с МВФ нормативы и способствовал удержанию курса.

Однако нужно учитывать и воздействие внешних факторов: высокую инфляцию и доллара, и евро. Инфляция доллара превысила 6% годовых, и это беспрецедентно – такого не было несколько десятков лет в США. А обесценение доллара, конечно, уменьшает показатели девальвации гривны относительно доллара и соответственно замедляет темпы украинской инфляции.

На курс гривны повлиял и другой внешний фактор – рост валютных поступлений от экспорта. Если в январе-октябре 2020 года объем экспорта украинских товаров составил 36,3 миллиарда долларов, то за тот же период 2021 года – 50,5 миллиарда долларов. Это случилось не благодаря тому, что у нас увеличился экспорт в физическом отношении, либо мы завоевали какие-то новые рынки. Он стал позитивным, потому что очень заметно возросла цена на основные украинские экспортные сырьевые товары: железную руду, металл, зерно, подсолнечное масло и др. Мы увеличили в несколько десятков раз экспорт металлолома, в частности, в Турцию.

Впрочем, на мой взгляд, правительство и Нацбанк не должны были допускать ревальвации гривны даже в условиях увеличения притока валюты от экспорта, учитывая ее последствия. А последствия негативны для украинской экономики: снизилась эффективность украинского не сырьевого экспорта, то есть та готовая продукция, которую мы производим и на которую цены на мировых рынках не выросли или выросли незначительно из-за роста цен на сырье, на внешних рынках стала менее конкурентоспособной. Это будет иметь свои негативные последствия и в 2022 году, особенно когда рост цен на сырье сменится падением, а это уже происходит. Потерять рынки легко, а вернуться на них очень трудно.

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Кроме того, в 2021 году шел приток валюты за счет внешних источников финансирования, в том числе путем продажи ценных бумаг правительства, внешних заимствований и т.д. Так, приток средств нерезидентов в ОГВЗ в период с 1 декабря 2020 года по 1 декабря 2021 года увеличился на 16,2 миллиарда гривен и достиг суммы в 91,4 миллиарда гривен.

В идеале, конечно, нужно стремиться к тому, чтобы валютный курс был стабильным. Для этого НБУ должен был выкупать на межбанковском валютном рынке весь избыток предложения валюты, не допуская ревальвации гривны.

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При укреплении гривны показатели номинального ВВП в долларах, увеличились, что является одним из предметов гордости нынешней украинской власти. При этом у населения тоже увеличились доходы, выраженные в долларах, но расходы, выраженные в долларах, увеличились еще больше, потому что цены продуктов питания и предметов потребления, выраженные в долларах, росли еще быстрее под влиянием не только ревальвации гривны, но и факторов внутренней инфляции. А темп этой внутренней инфляции достиг 11%.

В 2022 году правительству будет очень сложно удержаться в тех показателях курса гривны к доллару США, которые оно заложило в бюджете – 28,6-28,7. Потому что ввиду бюджетного кризиса, который уже начался, будет оказываться большое политическое давление на Национальный банк в плане принуждения его к выдаче кредитов рефинансирования для, допустим, государственных банков, чтобы банки могли покрывать свои задолженности и обеспечивать финансирование определенных государственных программ, а также покупать ОГВЗ, финансируя дефицит госбюджета. Смягчение денежной политики, скорее всего, станет неизбежным. Давление правительства и президента на НБУ будет таким, что он этого давления не выдержит. Жалобы на политическое давление начали звучать от Председателя НБУ Шевченко уже сейчас. Вероятно, можно прогнозировать очередную смену руководства Нацбанка.

Другой вариант, более благоприятный, предполагает, что "Запад нам поможет" – увеличит объем выдачи кредитов Украине. Как известно, до июня 2022 года у нас будет действовать программа сотрудничества с МВФ, по которой мы должны получить еще более 2 миллиардов долларов до июня. Но правительство и НБУ уже ведут переговоры с Фондом о том, чтобы вслед за этой программой была принята новая программа кредитов от МВФ. Плюс, возможно, Евросоюз выделит дополнительные средства, как и другие государства.

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Если так случится, курс гривны в 2022 году может быть удержан в прогнозируемых рамках. Темп инфляции в Украине в пределах 5%+-1%, как это прогнозирует НБУ на 2022 год, выдержать не удастся из-за очень высоких и неудержимых темпов инфляции, издержек из-за мирового энергетического кризиса, а также очень высоких и растущих цен на энергоносители. Уже сегодня темпы промышленной инфляции (рост оптовых цен производителей промышленной продукции) достигли 60% в годовом измерении.

Развитие экономической ситуации в Украине сложно прогнозировать именно потому, что сегодня оно определяется преимущественно не экономическими, а политическими факторами, которые во многом имеют субъективный характер. И, с учетом того, что вокруг Украины происходит геополитическое обострение, и на Западе активно разгоняется месседж о том, что Россия собирается напасть на Украину, я предполагаю, что будет реализовано несколько кредитных программ Запада для Украины, которые могут дать дополнительные валютные средства и способствовать временному укреплению гривны.

Поэтому по поводу валютного курса гривны особо беспокоиться не стоит: курс будет удерживаться, даже несмотря на необходимость дополнительных кредитных эмиссий для финансирования бюджета, но, вероятно, эти эмиссии пока будут перекрываться внешними источниками финансирования и наращиванием государственных долгов.

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Доллар и евро в 2022 году продолжат обесцениваться, то есть высокие темпы инфляции в зонах обращения этих валют будут наблюдаться и дальше. Сам факт того, что у США постоянно возникает вопрос о превышении лимитов государственного долга, достигшего уже 28 триллионов долларов, и Конгресс вынужден принимать дополнительные решения по увеличению лимитов долга во избежание дефолта Соединенных Штатов, говорит о том, что мощный фактор продолжающегося обесценения доллара будет создавать в Украине иллюзию, что гривна стоит на ногах относительно неплохо.

При этом мировым экономическим лидером однозначно становится Китай, который в плане развития промышленности уже превосходит Штаты. Очевидно, что начался длительный период ухода доллара от выполнения роли мировой валюты и его обесценения.

Виктор Суслов, заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины, специально для Главреда