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Иллюзия контроля: зачем Зеленский затеял перестановку в силовом блоке

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
28 июля 2021, 08:36

Политическое руководство страны хочет контролировать спецслужбы, а это возможно, когда в их структуре есть верные люди.

Зеленский
Зеленский проводит кадровые чистки в силовом блоке / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский уволил трех заместителей председателя СБУ Ивана Баканова и начальника одного департамента и главы СБУ в Черновицкой области.

Это – стиль управления Зеленского, который проводит ротацию команд, в том числе, и в силовом блоке. Что, в принципе правильно, тем более, что это в логике любой власти. Политическое руководство любой страны хочет контролировать спецслужбы, а это возможно, когда в структуре СБУ есть верные люди, которые могут контролировать происходящие процессы и создавать конкуренцию внутри спецслужбы, для того чтобы каждый был завязан на президенте.

СБУ – это единственная действующая структура, над которой Зеленский имеет практически полную власть. Соответственно, логика Зеленского состоит в контроле спецслужб и их руководителя Баканова, чтобы держать последнего в тонусе.

Однако в большей степени это - лишь иллюзия контроля. Судя по всему, окружение Зеленского уже выяснило его слабые точки и умеет активно им манипулировать в своих интересах. Случай с заменой главы МВД Авакова на Монастырского – это тоже больше иллюзия власти, чем сама власть. Более того, это ошибка Зеленского, так как Аваков мог держать улицу, чего явно нельзя сказать о новом руководителе МВД.

Читайте такжеВсе держится на одном гвозде — президенте ЗеленскомУчитывая недавние слухи о замене Баканова на Арестовича, стоит признать, что произойти у нас может все что угодно. Однако Баканов, в отличие от Арестовича, имеет какое-то юридическое образование, занимался системным бизнесом, руководил процессами и был понятен для Зеленского, а Арестович – это плохая пародия на 95 квартал.

Потому в случае его назначения главой СБУ могут возникнуть вопросы о реальном контроле над ведомством. В данном случае Арестович может предоставить Зеленскому лишь иллюзию контроля, потому что он по образованию актер и не имеет никакого опыта. То, что он стал военным экспертом – это как сочинение на свободную тему, что также касается и его работы в ТКГ. То есть он обеспечит лояльность лишь на словах, но главный вопрос в том, обеспечит ли он реальную работу спецслужб, особенно в разгар войны с РФ.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда

СБУ Владимир Зеленский Тарас Загородний Алексей Арестович новости Украины Иван Баканов
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