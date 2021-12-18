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Иллюстрация "хотелок" Кремля

Игар Тышкевич

Эксперт программы «Международная и внутренняя политика» Украинского института будущего

18 декабря 2021, 06:28

Версия договора России с США "О гарантиях безопасности" - это иллюстрация "хотелок" Кремля и демонстрация общей линии дальнейших переговоров.

НАТО
Россия не желает дальнейшего расширения НАТО / Фото Reuters

МИД РФ опубликовало свою версию договора с США "О гарантиях безопасности". Интересный документ и посыл.

С выводами для Беларуси и для Украины.

С одной стороны Москва желает: "Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств".

Это, в случае согласия Вашингтона, плохо для Украины.

С другой, она предлагает: "В целях исключения возникновения инцидентов Российская Федерация и Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, не проводят военных учений и других мероприятий военной деятельности свыше бригадного уровня в полосе согласованной ширины и конфигурации с каждой стороны от линии границы Российской Федерации и государств, состоящих с ней в военном союзе",

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и "Российская Федерация и все Участники, являвшиеся по состоянию

на 27 мая 1997 года государствами-членами Организации Североатлантического договора, соответственно, не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года. В исключительных случаях, при возникновении ситуаций, связанных с необходимостью нейтрализации угрозы безопасности одного или нескольких Участников, такие размещения могут осуществляться с согласия всех Участников".

Читайте такжеИстория повторяется: как Запад усмирял СССР полвека назадЭто тоже плохо для Украины, но не слишком плохо для Беларуси (Москва так же не может разворачивать военные базы).

Из Вашингтона будет звучать "нет".

То есть документ в его теперешнем виде подписан вряд ли будет.

НО это иллюстрация "хотелок" Кремля и демонстрация общей линии дальнейших переговоров.

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НАТО посол США вступление в НАТО Игар Тышкевич Россия
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