Россия не желает дальнейшего расширения НАТО / Фото Reuters

МИД РФ опубликовало свою версию договора с США "О гарантиях безопасности". Интересный документ и посыл.

С выводами для Беларуси и для Украины.

С одной стороны Москва желает: "Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств".

Это, в случае согласия Вашингтона, плохо для Украины.

С другой, она предлагает: "В целях исключения возникновения инцидентов Российская Федерация и Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, не проводят военных учений и других мероприятий военной деятельности свыше бригадного уровня в полосе согласованной ширины и конфигурации с каждой стороны от линии границы Российской Федерации и государств, состоящих с ней в военном союзе",

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и "Российская Федерация и все Участники, являвшиеся по состоянию

на 27 мая 1997 года государствами-членами Организации Североатлантического договора, соответственно, не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года. В исключительных случаях, при возникновении ситуаций, связанных с необходимостью нейтрализации угрозы безопасности одного или нескольких Участников, такие размещения могут осуществляться с согласия всех Участников".

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Из Вашингтона будет звучать "нет".

То есть документ в его теперешнем виде подписан вряд ли будет.

НО это иллюстрация "хотелок" Кремля и демонстрация общей линии дальнейших переговоров.