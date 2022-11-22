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Их могут успокоить только санитары

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книг

22 ноября 2022, 19:20

Мировоззрение коллективного Путина основывается на трёх базовых параноидальных идеях.

Путин
Мировоззрение коллективного Путина основывается на трёх базовых параноидальных идеях / kremlin.ru

Три базовых идеи коллективного Путина.

Одни пишут о влиянии на мировоззрение путинской верхушки Ивана Ильина, другие - Льва Гумилёва, третьи, прости господи, - Дугина или Проханова. А я думаю, что здесь нет никакого книжного влияния. Это Ленин и Троцкий в юности книжек перечитали. А эти "диалектику учили не по Гегелю" и даже, ещё раз прошу прощение за неприличное слово, не по Дугину. Их мировоззрение сложилось в тёмных питерских подворотнях, где можно было взять на гоп-стоп припозднившегося лоха-ботаника; на чекистских оперативных квартирах, где они вначале сами стучали, а потом выслушивали доносы других;

в разборках и кутежах бандитского Петербурга: откаты, распилы, тёрки, кровь, кокаин, девочки.

Их представления о мире находятся на уровне племени каннибалов, подростковой банды, гангстерской группировки. Однако они не просто дикари - перманентное насилие, страх и бесконтрольная власть сделали их почти безумцами.

Мировоззрение коллективного Путина основывается на трёх базовых параноидальных идеях.

1. Готтентотская мораль

В мире царит закон джунглей, "слабых бьют", а сильный всегда прав. Надо "бить первым", иначе "посадят на цепь и вырвут когти и зубы". Если ты ешь врага - это хорошо, если он ест тебя - это плохо. Иной морали нет и быть не может. Все рассуждения о демократии, международном праве, правах человека - блеф, необходимый только для того, чтобы ослабить и съесть противника.

2. Бред преследования

Главный извечный враг России - Запад, прежде всего США. Они хотят лишить нас власти, чтобы самим править нашим племенем и грабить его вместо нас. А ещё они хотят сделать наших детей гомосексуалистами, чтобы поиметь племя уже не только морально, но и физически.

Украинцы - часть нашего племени, которое перешло на сторону врага и теперь угрожает нам.

3 Бред величия

Запад развалил СССР, пользуясь слабостью советских вождей. А мы сильные, мы восстановим великую державу, будем господствовать везде, где правили русские цари и генсеки. Это наши джунгли и только мы вправе здесь властвовать.

Запад нам в этом не сможет помешать. Там слабаки и извращенцы. Он в упадке и на закате. Пришло наше время. Мы будет самыми крутыми и влиятельными в мире.

Набор этих бредовых сверхценных идей составляет мировоззрение коллективного Путина. Понятно, что договариться о чем-то с носителями такой "идеологии" невозможно. Только санитары их могут успокоить, причём вооруженные не только шприцами и таблетками.

Источник

война в Украине Владимир Путин Игорь Эйдман
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