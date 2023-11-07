Их меньше не становится: немецкие друзья Владимира Путина

Главными сторонниками российского президента являются члены правопопулистской партии "Альтернатива для Германии".

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В германии до сих пор достаточно лоббистов Путина / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Во времена Герхарда Шрёдера между ФРГ и РФ существовали довольно дружеские отношения, которые, в основном, базировались на личных контактах между канцлером Германии и президентом России.

С тех пор утекло немало воды, в Германии уже сменилось два лидера страны, но тут по-прежнему живёт немало сторонников Путина, получивших специальное определение – "Putinversteher" ("Понимающие Путина"). По идее, после вторжения России в Украину их число должно было значительно уменьшиться, но этого, к сожалению, не произошло.

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Главными сторонниками российского президента являются члены правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", не скрывающие симпатий по отношению к Путину. Они также выступают за то, чтобы с России были сняты санкции и улучшены отношения. Совсем недавно был задержан политик от "АдГ" Даниэль Халема, подозревают в разжигании межнациональной ненависти и использовании символов антиконституционных организаций. Кроме того, члены этой партии ездили за счёт Кремля в оккупированный Крым в качестве наблюдателей за выборами в 2014 году. Немецкое законодательство запрещает подобные вещи.

Кроме "правых", и среди "левых" есть сторонники и поклонники Путина. Прежде всего, могу выделить Сару Вагенхнехт – известного политика "левого" толка. Она вышла из "Левой партии", организовав новую политическую организацию. В отличие от той же "Альтернативы для Германии", речь может идти о партии вождистского типа, так как, скорей всего, её партия будет называться так: "Союз Сары Вагенкнехт: за здравый смысл и справедливость". Любопытно, что в России есть партия "Справедливая Россия – Патриоты – За правду". Совпадение? Не думаю. Она раскритиковала санкции ЕС против России, которые лишили Германию дешёвых газа и нефти. Кроме того, Сара Вагенкнехт резко выступает против поставок оружия Украине и за мирные переговоры Москвы с Киевом.

В ФРГ проживает многочисленная диаспора выходцев из бывшего СССР. Среди них есть большое количество бывших жители России и Украины. Ещё во времена первого "Майдана" в диаспоре начались трения из-за разных трактовок "Оранжевой революции". После аннексии Крыма и частичной оккупации Донецкой, и Луганской областей можно говорить о расколе. Благодаря российской пропаганде, многие русскоязычные жители ФРГ поддерживают Путина и его политику. К большому сожалению, среди них есть и граждане Украины, что в контексте войны, на мой взгляд, является чудовищным. Конечно, среди них есть и противники Кремля, однако число их не так велико.

Есть ли надежда, что после падения путинского режима количество его сторонников на Западе уменьшиться? Пока на этот вопрос очень трудно ответить, но я очень на это надеюсь!

Евгений Кудряц, журналист, гражданин Украины, специально для Главреда

Кто такой Евгений Кудряц? Родился в 1969 году в Харькове. По основной специальности хоровой дирижёр. В 1993 году окончил Харьковский институт искусств. Pаботал журналистом в коммерческих и государственных СМИ (газеты "Теленеделя", "Simon", "Экран", "Панорама", журнал "Деловая жизнь"). Также принимал участие в "Харьковских юморинах" и был лауреатом в номинации "Литературная пародия".

С 1997 года постоянно проживает в Германии в городе Аугсбурге (Бавария). Здесь также печатается в русскоязычных СМИ, а также ведёт Youtube-канал



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