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Игра в референдум

Сергей Таран

Директор Международного института демократий, глава правления Центра социологических и политологических исследований "Соціовимір"

13 декабря 2021, 06:42

Игра в референдумы – очень опасная история не только для Украины. Именно с референдумов начиналась диктатура во многих недодемократиях.

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Владимир Зеленский / УНИАН

Анонсировав "референдум о Донбассе" Зеленский забыл, что год назад уже проводил его - во время местных выборов, когда спросил в день голосования о создании на Донбассе "особой экономической зоны"…

Уже тогда должно было бы стать понятно, что "референдумы" - сугубо манипулятивная технология. Но применение ее на этот раз для того, чтобы договориться с Путиным "где-то посередине" - не просто искривит волеизъявление, но и будет иметь разрушительные последствия для государства.

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Игра в референдумы – очень опасная история не только для Украины. Именно с референдумов начиналась диктатура во многих недодемократиях - от Гитлера и Муссолини до Лукашенко и странах Средней Азии. Без четкой формулировки вопроса, который выносится на голосование и контроля над подсчетом результатов "референдумы" разрушают и демократию, и саму страну.

Оккупация Крыма и Донбасса тоже начиналась с фейковых "референдумов". Заигрывание Зеленского с идеей референдума, на котором ему, наверное, очень хочется задать вопрос вроде "поддерживаете ли вы, что ради мира, благополучия и процветания Украины надо предоставить особый статус Донбасса?" не только опасно для страны, но и элементарно противоречит Конституции.

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Владимир Зеленский референдум
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