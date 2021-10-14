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Игра с Кремлем: почему дело Медведчука не имеет юридических перспектив

Александр Кочетков

политический аналитик

14 октября 2021, 19:10

Все, что сейчас происходит с Медведчуком, является проекцией отношений между Россией и Украиной. Но он сам хотел быть посредником между двумя странами.

Новое подозрение, объявленное Медведчуку, заденет и Порошенко
Медведчук в определенном смысле стал заложником украинской власти, которая хочет продуктивных переговоров с Кремлем / УНИАН

Оценивая перспективы дела Медведчука, следует начать с главного: это не уголовное, а сугубо политическое дело. При этом я не говорю, что Медведчук и его структуры не действовали против Украины. Но сейчас речь идет именно о политическом деле, поэтому Медведчук в определенном смысле является заложником украинской власти, которая хочет продуктивных переговоров с Кремлем.

Если в Украине против Медведчука будут действовать слишком жестко, то переговоры Зеленского с Путиным не состоятся и не сложатся. Ведь с самого начала в Кремле прозвучало условие: для того, чтобы переговоры состоялись, Медведчука нужно освободить.

Следовательно, решение дальнейшей судьбы Медведчука лежит не в юридической, а в политической плоскости. Более того – в плоскости связей между странами.

Отсюда – и решение суда, который, несмотря на требование прокуроров либо отправить Медведчука в СИЗО, либо пусть вносит залог в размере 1 миллиарда гривен, отпустил Медведчука под домашний арест. Поэтому не стоит удивляться решениям следователей и прокуроров в отношении Медведчука – все они сейчас просто нагоняют на него ужаса. А суд, в свою очередь, смягчает действия в отношении него, предоставляя возможность Офису президента как-то договариваться с Россией.

То есть все, что сейчас происходит с Медведчуком, является проекцией отношений между Россией и Украиной. И он сам хотел быть посредником между двумя странами, а, будучи посредником, можно не только получать выгоды и профит от этого, но и быть зажатым между тисками с обеих сторон. Если при Порошенко в качестве посредника у Медведчука получалось зарабатывать деньжата, то сейчас при Зеленском его зажали. И там, и там была политика, а не бизнес и не криминал.

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Поэтому юридических перспектив у дела Медведчука нет никаких, а политические – могут быть любые. Если все будет складываться хорошо, его освободят, и он поедет в Крым, если нет – Медведчук может получить срок.

Впрочем, это не значит, что Медведчук для России настолько важен, что его судьба влияет на решения Кремля в отношении Украины. Речь идет об определенных демонстративных действиях: Россия пытается показать, что она своих в беде не бросает, и это важно для внутренней пропаганды. Вот и историю с Медведчуком в России представляют так: верного сторонника Москвы взяли под арест, поэтому РФ освобождает его из "застенков", спасает. Эта история может быть использована только с пропагандистской целью. Россия играет на том что любой человек, который знаком с Путиным, должен быть неприкосновенным. Иначе в российской пропаганде страдает величие Путина.

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А так, Медведчук сам по себе нисколько не важен – таких, как он, там сколько угодно.

Отправить Медведчука в СИЗО сейчас просто не могли – это было бы слишком, и это было бы способно разрушить перспективы переговоров.

Кроме того, вся эта история с новым подозрением, объявленным Медведчуку, заденет и Петра Порошенко. Она его уже задела. Так называемая "битва под Козином" является следствием того, что Порошенко попадает под подозрение. Его в политическом смысле будут шантажировать достаточно жестко.

Мне трудно представить, что могут быть собраны достаточно веские доказательства измены Порошенко, если говорить именно о сотрудничестве Порошенко с Медведчуком. Зато, если бы "слуги" начали настоящее тщательное расследование иловайской трагедии и освобождения Славянска, когда была выпущена колонна Гиркина, можно было бы найти свидетельства не в пользу Порошенко, в частности, показания руководителей Генерального штаба о том, от кого они получали конкретные приказы и тому подобное.

В деле Медведчука отыскать вину Порошенко будет крайне трудно. На Порошенко с помощью этого дела просто будут пытаться давить, чтобы он стал менее оппозиционным и меньше критиковал власть. До обвинительного приговора здесь точно не дойдет.

Так что, если бы нынешняя власть действительно хотела приструнить и посадить Порошенко, она бы копала другие дела. А искать есть где, можно найти достаточно перспективные дела. А его связи с Медведчуком – это дело перспектив не имеет. Что Порошенко здесь можно предъявить? Показания Медведчука? Так Медведчук не дает показаний. Записи разговоров? А как их приобщить к следствию, если не понятно, каким образом они были получены.

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Так что вся эта история имеет политический смысл, но юридически это не доказано.

Другой вопрос – почему не копают и не расследуют историю того же Иловайска. А тут все просто: есть пожелания со стороны европейских лидеров и Соединенных Штатов не трогать Петра Порошенко, по крайней мере за политику. Но если бы у наших властей действительно было желание докопаться до истины, то никто бы не возражал и нам не мешал – никто на Западе не будет выгораживать преступника. Но, конечно, Запад бы не хотел, чтобы в Украине начали раскапывать, кто там в 2014 году не позволял украинской стороне стрелять в россиян в ответ, почему отдавали почти просто так тех россиян, которые "заблудились" на нашей территории, и тому подобное. Было множество моментов, когда вмешивались представители США и Европы, скажем прямо, совсем не на стороне Украины. Если Порошенко, условно говоря, сдадут, то он может начать рассказывать много чего, а это на Западе будет неприятно и резонансно. Поэтому Зеленскому озвучили рекомендацию не трогать Петра Алексеевича.

Впрочем, если у украинской власти хватит решимости, то все можно сделать.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда

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Петр Порошенко Виктор Медведчук Владимир Путин Александр Кочетков встреча Путина и Зеленского
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