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Игра Путина по поводу 30-дневного перемирия

Вадим Денисенко
18 марта 2025, 19:10
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Очень важно, что не только в Европе, но и в США начали говорить, что Путин манипулирует Трампом.
Игра Путина по поводу 30-дневного перемирия
Путин и война в Украине / Коллаж: Главред, фото: 21-я ОМБр, скриншот YouTube

Очень похоже, что Путин до сих пор не принял окончательного решения. Он, с одной стороны боится Трампа, а с другой - он очень хочет продолжения войны.

1. После Дж**ы у Путина выбит его главный переговорный козырь: он считал, что сможет сорвать переговоры руками Украины. И после событий в Овальном кабинете, судя по всему, россияне считали, что второго шанса Украина не получит. Но здесь они просчитались.

2. Отдельно, стоит обратить внимание на то, что Джида также выбивает главный коммуникационный нарратив россиян. С ноября 2023 года они по всему миру протягивали следующий посыл: миролюбивая Россия хочет мира, а злобная марионеточная Украина, которой манипулирует Запад, хочет продолжения войны. Сейчас этот аргумент не работает. А нового нарратива россияне так и не смогли найти. Как минимум, пока что.

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3. Очень важно, что не только в Европе, но и в США начали говорить, что Путин манипулирует Трампом. А Линдси Грэм даже сделал специальное заявление, что Путин пожалеет, если действительно решил манипулировать Трампом. Апелляции к Конституции России о так называемых новых регионах здесь не работают. В конце концов они не сильно работают и на пассивное большинство россиян (от 60 до 70% россиян будут считать победой то, что украинцы выбиты из Курщины).

4. В ближайшем окружении Путина, насколько я это понимаю, образован пул суперястребов, которые ратуют за продолжение войны и за то, чтобы сейчас не идти на перемирие. Их главный аргумент - нужно не дать Трампу сделать блиц-криг. Кроме того, они считают, что для США все равно главным врагом останется Китай, а потому Вашингтон вынужден будет идти на переговоры с РФ, даже если сейчас послать Вашингтон. Также, эти люди считают, что Китай и США не смогут подружиться за спиной Москвы из-за того, что их противоречия носят не ситуативный, а экзистенциальный характер. Более того, они считают, что у них в кармане есть еще один козырь - сумасшествие КНДР, которое может разыграть Россия.

5. Кто эти суперястребы? Руководитель Ростеха Чемезов, помощники Путина Ушаков (ответственный за внешнюю политику) и Патрушев (несмотря на потерю статуса главного по силовикам, остался влиятельным игроком), заместитель главы администрации Путина Кириенко (курирует Росатом и контролирует всю внутреннюю политику) и братья Ковальчуки (отвечают за разные вещи, среди которых геронтологические разработки по продлению жизни). Все остальное окружение Путина заняло молчаливую выжидательную позицию.

6. Я всегда считал и сейчас остаюсь при мнении, что Китай захочет играть в мирные истории на следующем переговорном витке. Их цель - добиться того, чтобы без них образовалась патовая ситуация и их попросили повлиять на ситуацию (в том числе и на КНДР). С этой точки зрения, сознательно или бессознательно, российские суперястребы работают в том числе и на план КНР.

7. Возвращаясь к России, стоит обратить внимание на то, что выход из переговоров сейчас, будет означать реальное усиление санкций и сужение российского экспорта нефти на 10-15% по году. Это будет иметь катастрофические последствия, но не в 2025, а в 2026-27 годах, если не удастся заново договориться. С политической точки зрения, это также будет означать сужение функционала Путина, как абсолютистского лидера и возвращение к состоянию 2022 года, когда Путин на некоторое время превратился в "коллективного Путина". Но на этот раз, он имеет все шансы не вернуться в состояние абсолютистского властителя.

8. Также стоит обратить внимание, что россияне запускают ряд информационных атак (напомню, что их проблема - потеря аврасольковго нарратива о миролюбивой России). Причем они играют на нескольких шахматных досках (в разных частях мира) одновременно. Какие это атаки?

- Зеленский должен уйти с должности. Не будет Зеленского, сразу наступит мир;

- Продажа воздуха по решению ядерной программы Ирана и умиротворению КНДР.

- Угрозы третьей мировой (ядерная война плюс Орешник в Беларуси);

- Попытки "подкупить" американцев многомиллиардной сделкой с РФ, которая уже была предложена в Эр-Рияде;

- Попытки качать различные раздражающие темы в Украине.

Подытоживая, стоит еще раз подчеркнуть: решение лично Путиным не принято. Повторюсь, он боится Трампа. И он понимает, что в случае отказа от соглашений, он входит в новый виток внутренней борьбы внутри РФ. И, что самое главное, он не может забыть о словах Такера Карлсона, который известил, что во времена Байдена разрабатывался план по физическому устранению Путина. И он это не смог воспринять иначе чем угрозу. Но при этом, он очень хочет продолжить войну, потому что ни одной из своих целей он не достиг. И достичь не сможет.

Кто такой Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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