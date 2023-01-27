Идет смена эпох - и все из-за нашей войны с Россией

Теперь те, кто нарушает международное право, не заслуживают нейтрального отношения.

Украинские военные во время учений / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Радости о предоставлении нам Леопардов полностью "затмили" другой эпохальный сдвиг. Немецкое решение означает, что Берлин согласен, что с российским режимом можно и даже нужно разговаривать с позиции силы.

Это начало ухода от ментальности "коллективной ответственности" за Вторую мировую. Не конец, но самое начало. Это уже не на уровне призывов - на уровне принятия решений и действий.

На фоне этого принятое Швейцарией решение прошло "мимоходом". Там отменили запрет на передачу нам боеприпасов и оружия. Которая нам критически требуется, ведь например боекомплент для немецких гепардов - швейцарского производства.

Швейцарцы всегда придерживались принципа нейтральности во всех войнах, Швейцария никогда не воевала и успех ее экономической модели был построен именно на этом. Теперь те, кто нарушает международное право, не заслуживают нейтрального отношения. Последняя европейская страна, решившая, что Добро должно быть зубастым). Это также смена эпох - и все из-за нашей войны с Россией. Без всякой патетики - мы меняем мир.

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