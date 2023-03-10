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И оппозиция, и власть в Грузии солидарны в одном

Вадим Денисенко

директор Украинского института будущего, политический эксперт

10 марта 2023, 20:08
Если оппозиция добьется перевыборов, она (оппозиция) окажется в ловушке.
И оппозиция, и власть в Грузии солидарны в одном
В Грузии продолжаются акции протестов / Коллаж фото скриншот из видео, vestikavkaza.ru

О грузинских протестах кратко. Для Украины было бы очень важно, чтобы оппозиция одержала победу. Но есть несколько "но".

И оппозиция, и власть в Грузии солидарны в одном: никто из них воевать за Абхазию сейчас не будет. Не тешьте себя иллюзиями: второй фронт Грузия не откроет.

Если оппозиция добьется перевыборов, она (оппозиция) окажется в ловушке: говорить о том, что воевать за целостность страны нельзя. Не говорить - тоже. Поэтому, для победы, нужно брать какие-то другие темы и ходить между капельками.

видео дня

Для России необходима дестабилизация в Грузии, чтобы заставить коллективный Запад начать переговорный процесс по Грузии вместе с Россией. Плюс для нас в том, что россияне эту дестабилизацию делают через одно место, а потому, у них не должно ничего получиться.

Источник

новости Грузии
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